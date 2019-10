Nachdem die Erfolgsserie dieses Jahr zum Abschluss kam, konnte der Brite gleich das nächste Riesen-Projekt an Land ziehen.

Erst kürzlich beschwerte sich der britische Schauspieler Kit Harrington über das Schicksal seiner „Game Of Thrones“-Figur Jon Snow. Er habe sich ein heldenhafteres Ende für seine Rolle gewünscht. Wie am Samstag (24. August) jedoch bekannt gegeben wurde, wird sich Harrington demnächst über einige große Leinwand-Momente freuen können – denn er wird als Superheld Teil des Marvel Cinematic Universe. An der Seite von Stars wie Angelina Jolie & Co. wird er Mitglied des Casts von Marvels „The Eternals“, wie „Digital Spy“ berichtete. Harrington übernimmt darin die Rolle des Dane Whitman. Wie Kevin Feige, Präsident der Marvel-Studios, außerdem bekannt gab, wird Gemma…