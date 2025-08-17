„Superman“-Schauspieler Terence Stamp ist tot

MAGA-Superman Dean Cain will so schnell wie möglich ICE-Agent werden

Terence Stamp ist tot. Der für den Oscar nominierte britische Schauspieler, der in „The Limey“, „Billy Budd“ und als General Zod in „Superman“ mitspielte, ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

Stamps Tod wurde am Sonntag (17.08.) von seiner Familie bekannt gegeben. In einer Erklärung sagte sie: „Er hinterlässt ein außergewöhnliches Werk, sowohl als Schauspieler als auch als Schriftsteller, das die Menschen noch viele Jahre berühren wird“, so die BBC. Eine Todesursache wurde nicht genannt.

Terence Stamp: Durchbruch mit „Billy Budd“

Die sechs Jahrzehnte umfassende Filmkarriere des Schauspielers begann 1962 mit der Titelrolle in „Billy Budd“, die dem damals 24-Jährigen eine Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller einbrachte. Stamp spielte anschließend in Filmen der Sechzigerjahre wie „The Collector“, „Far From the Maddening Crowd“, „Modesty Blaise“, „Poor Cow“, „Teorema“ und dem Horror-Anthologiefilm „Spirits of the Dead“.

In den Siebzigern zog sich Stamp vorübergehend von der Schauspielerei zurück, um Swami in Indien zu werden. Er erlebte jedoch 1978 ein Comeback, als er als der böse General Zod in der Kinoversion von „Superman“ besetzt wurde. Die Rolle wiederholte er im 1980 erschienenen „Superman II“.

Erfolge in den 80ern und 90ern

Bemerkenswerte Filme im darauffolgenden Jahrzehnt waren Nebenrollen in „Wall Street“, „The Hit“, „Young Guns“ und „The Adventures of Priscilla“, „Queen of the Desert“, in dem Stamps Darstellung einer transgeschlechtlichen Frau ihm sowohl eine Golden-Globe- als auch eine BAFTA-Nominierung als bester Schauspieler einbrachte.

1999 spielte Stamp die Hauptrolle in Steven Soderberghs nicht-linear erzähltem Rachefilm „The Limey“. „Ich spielte dieses Spiel mit Terence, weil er buchstäblich keine feste Adresse hatte – aber er hat alles gesehen, alles gemacht, überall gelebt“, sagte Soderbergh in einem Interview mit „Rolling Stone“ zum 20-jährigen Jubiläum des gefeierten Films.

Weiter hieß es: „Also drehte ich mich einfach zu ihm um und sagte: ‚Der beste Krawattenladen?‘ Und er pausierte und sagte: ‚Oh, da gibt es diesen Laden in London …‘ Was immer man ihn fragte – das beste französische Restaurant, das beste Dies, das beste Das – er wusste es. Er hatte sofort eine Antwort.“

Spätere Rollen in Blockbustern

In den vergangenen zwei Jahrzehnten trat Stamp auch in „Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung“, Soderberghs „Full Frontal“, „Wanted“, „Get Smart“, Tim Burtons „Big Eyes“, der Adam-Sandler-Komödie „Murder Mystery“ sowie in seinem letzten Kinokredit, Edgar Wrights Horrorfilm „Last Night in Soho“ (2021), auf. Stamp kehrte auch ins Superman-Universum zurück – diesmal jedoch im Fernsehen – und verkörperte Supermans Vater Jor-El in der Serie „Smallville“.