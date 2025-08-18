„Ein echter Filmstar“: Hollywood trauert um Terence Stamp

Zahlreiche Schauspieler, Filmemacher und Musiker haben an Terence Stamp nach seinem Tod im Alter von 87 Jahren erinnert.

Der Oscar-nominierte britische Schauspieler war vor allem durch seine Rollen in „The Limey“, Billy Budd und als General Zod in „Superman“ bekannt. Außerdem spielte er eine Transgender-Frau in „Priscilla – Königin der Wüste“, wofür er eine Golden Globe- und eine BAFTA-Nominierung als bester Schauspieler erhielt.

Guy Pearce, der neben Stamp in „Priscilla“ spielte, schrieb auf X: „Leb wohl, lieber Tel. Du warst eine echte Inspiration, sowohl in High Heels als auch ohne. Wir werden immer Kings Canyon, Kings Road und F’ing ABBA haben. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg, ‚Ralph‘!“

„Verkleidet als alter Hund“

„Priscilla“-Regisseur Stephan Elliott verfasste einen Nachruf für „The Guardian“ und erwähnte, dass Stamp die Rolle zunächst „abgelehnt“ hatte. „Terence gab zu, dass er absolute Angst hatte, Bernadette zu spielen – er wurde zu einem der bestaussehenden Männer der Welt gewählt und plötzlich war er in ‚Priscilla‘, und das ist ein direktes Zitat, ‚verkleidet als alter Hund‘“, schrieb Elliott. „Aber er hat den Schmerz, den er durchlebte, in seine Darstellung einfließen lassen, und das hat den Film ausgemacht.“

Er fügte hinzu: „Terence war sehr zurückhaltend. Er war ein Rätsel. Und dann tauchte er auf, setzte seine Augen ein und versetzte alle in Staunen. Er war ein wunderbarer Mensch – und er ist noch nicht fertig.“

Der Schauspieler Lou Diamond Phillips, der zusammen mit Stamp in „Young Guns“ spielte, schrieb auf X: „Ich bin zutiefst traurig über diese Nachricht. Wir alle hatten das große Privileg, mit ihm bei ‚Young Guns‘ zusammenarbeiten zu dürfen. Er hat uns allen Bodenhaftung gegeben und die Dreharbeiten zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht. Was für eine Klasse und was für eine Kunst! Was für ein freundlicher, wunderbarer, großzügiger Mensch. Ruhe in Frieden.“

Edgar Wright, der Stamp in seinem 2021 erscheinenden Film „Last Night in Soho“ (der letzte Film des Schauspielers) besetzte, veröffentlichte einen langen Nachruf in den sozialen Medien und schrieb: „Terence war freundlich, witzig und unendlich faszinierend. Ich habe es geliebt, mit ihm über Musik zu diskutieren (sein Bruder war Manager von The Who, und er wird in Waterloo Sunset von The Kinks erwähnt) oder über seine Filme zu sprechen und an sein Debüt in ‚Billy Budd‘ zurückzudenken. Er erzählte von seiner letzten Szene in diesem Film und beschrieb einen transzendentalen Moment mit der Kamera – das Gefühl, eins mit der Linse zu werden.“

Er fuhr fort: „Jahrzehnte später, als ich ihn inszenierte, erlebte ich etwas Ähnliches. Je näher die Kamera kam, desto hypnotischer wurde seine Präsenz. In Nahaufnahmen war sein starrer Blick so kraftvoll, dass der Effekt außergewöhnlich war. Terence war ein echter Filmstar: Die Kamera liebte ihn, und er liebte sie zurück.“

Billy Idol bemerkte: „Ich habe Terrence einmal für Details interviewt, für das Magazin ‚New York‘. Es war fantastisch, ihn zu treffen. Er war großartig.“

Terence Stamp und seine faszinierenden Augen

David Zucker erinnerte sich daran, wie er Stamp 2003 in Partyalarm – Finger weg von meiner Tochter“ (My Boss’s Daughter) an der Seite von Ashton Kutcher inszenierte. „‚Terry‘, wie wir ihn nannten, war genauso liebenswert und witzig wie er auf der Leinwand furchteinflößend war“, schrieb Zucker. „Als ich eine Szene neu drehen musste, um den Film zu retten, ging ich zum Chateau Marmont, wo er sich freundlicherweise bereit erklärte, mich filmen zu lassen, wie er aus dem Balkon seines Hotelzimmers hing … Ich kann nicht sagen, dass ich ihn vermissen werde, da ich ihn seit 20 Jahren nicht mehr gesehen habe, aber Mann, was für ein großartiger Schauspieler und ein noch besserer Mensch.“

Die Produzentin Gale Anne Hurd, die 1988 mit Stamp an „Alien Nation“ gearbeitet hatte, twitterte: „Terence Stamp war ein brillanter Schauspieler. Ich finde, er und Peter O’Toole hatten nicht nur die faszinierendsten Augen, sondern lieferten auch gleichermaßen unvergessliche Darstellungen.“

Schauspieler Titus Welliver fügte hinzu: „Terrence Stamp ist von uns gegangen. Ein Titan ist von uns gegangen. Engel fliegen davon.“

Stamps Tod wurde am Sonntag (17. August) von seiner Familie bekannt gegeben, die in einer Erklärung sagte: „Er hinterlässt ein außergewöhnliches Werk, sowohl als Schauspieler als auch als Autor, das die Menschen noch viele Jahre lang bewegen wird.“ Eine Todesursache wurde nicht genannt.