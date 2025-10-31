Sharon Stone feiert Sydney Sweeney für ihre Sexyness

Sydney Sweeney ist beim „Variety Power of Women Event“ neben Jamie Lee Curtis, Nicole Scherzinger, Wanda Sykes und Kate Hudson für ihre Leistungen als Powerfrau im Bereich Medien und Unterhaltung ausgezeichnet worden.

In ihrer Dankesrede sprach die Schauspielerin über die ebenfalls anwesende Boxweltmeisterin Christy Martin, die sie in ihrem kommenden Film „Christy“ verkörpert. „Ich bin keine Kämpferin im Ring, aber ich habe mich in Christy wiedererkannt“, sagte Sweeney laut US-Magazin „Variety“. „Ich weiß, wie es sich anfühlt, unterschätzt zu werden, von anderen definiert zu werden, bevor man sich selbst definieren konnte. Ich weiß, wie es sich anfühlt, beweisen zu müssen, dass man es verdient, hier zu sein, gesehen zu werden, ernst genommen zu werden.“

Das Biopic über die Boxerin, für den die 28-jährige Darstellerin laut „Stern“ rund 14 Kilogramm Muskelmasse zunahm, kommt am 7. November in die US-Kinos. in Deutschland startet er voraussichtlich 2026.

Für Aufsehen sorgte nicht nur Sweeneys Auszeichnung, sondern auch ihr Look, der an dem Abend in Los Angeles alle Blicke auf sich zog. Die 28-Jährige präsentierte sich auf dem roten Teppich in einem silbernen Glitzerkleid, dessen Oberteil nahezu komplett durchsichtig war. Auf einen BH verzichtete Sweeney.

„Es ist hart, hot zu sein“

Seit ihrer Werbekampagne für American Eagle gilt Sweeney als amerikanisches Sexsymbol und hat für ihr selbstbewusstes Auftreten sowohl Lob als auch Kritik erhalten. Zu den Gästen des „Variety Power of Women Event“ zählte auch Sharon Stone, mit der Sweeney strahlend für die Fotografen posierte. In einem Interview mit „People“ am 30. Oktober nahm Stone die jüngere Kollegin in Schutz. „Man hat es nicht leicht, wenn man hot ist“, sagte sie.

„Es ist okay, das zu nutzen, was Mama dir gegeben hat. Das ist wirklich in Ordnung“, meinte die aus „Basic Instinct“ und „Euphoria“ bekannte Schauspielerin gegenüber „People“ im Kontext von Sweeneys heftig diskutierte Kampagne für American Eagle. „Es ist schwer, hot zu sein, und ich denke, das wissen wir alle. Es ist wirklich okay, jedes bisschen Hotness, das man hat – genau hier, genau jetzt – zu nutzen und alles zu geben, denn jeder hat seine eigene Art von Hotness, seine eigene Besonderheit, und man sollte das auch ausleben. Denn wer bist du, dass du nicht schön sein darfst? Wer du bist, ist kein Zufall.“

Sharon Stone vergleicht Sydney Sweeney mit Jane Goodall

Stone gab an, mit Sweeney in Kontakt zu stehen, und verglich sie mit der inzwischen verstorbenen Forscherin Jane Goodall. „Als Jane wegen ihrer Arbeit mit Gorillas auf dem Cover des Life-Magazins war, trug sie ihre Safari-Shorts und ihr Safari-Hemd und saß neben einem der Tiere, mit denen sie arbeitete. Andere Wissenschaftler sagten, sie habe es nur auf das Cover des Life-Magazins geschafft, weil sie schöne Beine hat. Und Jane sagte: Nun, wenn das so ist, dann hat mir das geholfen, mehr Geld für meine Forschung zu bekommen.“

Sweeney und Stone werden in der dritten Staffel von „Euphoria“ gemeinsam zu sehen sein. Die neuen Folgen befinden sich derzeit in Produktion.

Über ihren „Sex Appeal“ musste sich Sweeney in den sozialen Medien bereits viel anhören. Die Debatten über ihren Körper seien oft absurd und manchmal auch verletzend, gestand sie kürzlich in einem Interview mit „Variety“. Einschüchtern lässt sie sich davon jedoch nicht. „Ich spiele viele sehr polarisierende Charaktere, und ich glaube, viele denken, sie kennen mich – aber das tun sie nicht.“

Ihr Ziel sei es, Frauen zu stärken, anstatt sich für ihre Weiblichkeit zu entschuldigen: „Ich hoffe, dass ich andere Frauen dazu inspirieren kann, selbstbewusst zu sein und einfach zu zeigen, was sie haben und sich gut zu fühlen, denn man sollte sich in keinem Raum entschuldigen oder verstecken oder bedecken müssen.“