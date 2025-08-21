Sydney Sweeney sarkastisch: Kritik an Seife kam nur von Mädchen!

Sydney Sweeney bereut es nicht, Seife aus ihrem gebrauchten Badewasser verkauft zu haben. In einem neuen Interview mit dem Wall Street Journal sagte die Schauspielerin, dass es vor allem junge Frauen waren, die ein Problem mit ihrer Entscheidung hatten.

„Ich finde es wichtig, am Puls der Zeit zu bleiben und zu wissen, was die Leute sagen, denn alles ist ein Dialog mit dem Publikum“, sagte sie und fügte hinzu: „Es waren hauptsächlich Mädchen, die Kommentare dazu abgegeben haben, was ich wirklich interessant fand. Sie alle fanden die Idee mit Jacob Elordis Badewasser toll.“

Anfang dieses Jahres hat sich die Schauspielerin mit Dr. Squatch, dem Hersteller von „natürlicher Männerseife“, für eine neue Seife namens „Sydney’s Bathwater Bliss“ zusammengetan. „Wir haben eine limitierte Seifenauflage kreiert, die mit ihrem ECHTEN Badewasser angereichert ist“, teilte das Unternehmen in einem Social-Media-Beitrag mit. „Warum? Weil ihr alle nicht aufgehört habt, danach zu fragen. Und Sydney sagte: ‚Lasst es uns machen.‘“ Die Seife kam im Juni in die Läden.

Wie viel verdient Sydney Sweeney abseits von Kino und TV?

Sweeney bestätigte gegenüber dem WSJ, dass Dr. Squatch inzwischen für 1,5 Milliarden Dollar an Unilever verkauft wurde, lehnte es jedoch ab, zu bestätigen, ob sie Anteile an dem Unternehmen besitzt. Auf die Frage, ob sie strategisch denke, antwortete sie jedoch: „Ja. Sehr sogar.“

Während des Interviews weigerte sich Sweeney, Fragen zu ihrer jüngsten Kontroverse mit American Eagle, ihrer Teilnahme an der Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez oder ihrem Privatleben zu beantworten. Sie wollte auch nicht sagen, ob es jemanden in Hollywood gibt, den sie als Mentor betrachtet. „Ich habe immer gesagt, dass ich zu meinem älteren Ich aufschaue“, sagte sie. „Ich hoffe also, dass die 40-jährige Sydney stolz auf das sein wird, was ich jetzt tue.“ (Sie merkte jedoch an, dass ihre „Euphoria“-Figur Cassie weiterhin „durchgeknallt“ ist.)

Jeans-Kontroverse bewegt Amerika

Im vergangenen Monat startete American Eagle eine neue Denim-Werbekampagne mit Sweeney und dem Slogan „Sydney Sweeney has great Jeans“. Die Entscheidung, die Werbung offenbar bewusst auf das Homophon „Jeans“ und „Gene“ zu richten, hat die Kampagne zu einem Brennpunkt des Kulturkriegs gemacht. Verschärft wurde dies durch die Tatsache, dass Sweeney, ohne eigenes Verschulden, bereits ein Brennpunkt des Kulturkriegs war, dank der seltsamen, oft gruseligen Politisierung ihres Körpers, insbesondere durch die Rechte.

Die Kombination von Sweeney –die blonde Haare und blaue Augen hat – mit dem Slogan „hat tolle Jeans/Gene“ hat einige Linke dazu veranlasst, der Kampagne vorzuwerfen, subtil (oder auch nicht so subtil) Eugenik und weiße Vorherrschaft zu propagieren. Unterdessen feiern einige Rechte die Kampagne dafür, dass sie genau das angeblich tut, und bezeichnen die Spots als weiteren Vorboten des Todes der „Woke“-Bewegung.

Sweeney hat sich bereits zuvor dazu geäußert, wie andere ihr Aussehen politisieren, und sagte letztes Jahr gegenüber „NME“: „Ich kann nichts dagegen tun.” Sie fügte hinzu: „Ich denke, es ist wichtig, sich über alles bewusst zu sein und diese Informationen dann so zu nutzen, wie ich es für richtig halte. Aber ich bin einfach ich selbst, das ist alles.”