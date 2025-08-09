Komplette Timeline: Wie die Rechte Sydney Sweeney für sich beansprucht

Sydney Sweeney, die 27-jährige Schauspielerin, die mit Rollen in den HBO-Hits „Euphoria“ und „The White Lotus“ bekannt wurde, ist nicht dafür bekannt, politische Statements abzugeben. Zwar hat sie Unterstützung für Black Lives Matter, die reproduktiven Rechte von Frauen und LGBTQ-Repräsentation in den Medien signalisiert, doch waren dies eher Standard-Statements, oft mit dem Hinweis versehen, dass sie solche Themen in Interviews lieber meidet. Angesichts ihres vollen Terminkalenders in der Unterhaltungsbranche erscheint dieser Fokus auf ihre Arbeit nachvollziehbar.

Trotzdem ist Sweeney unfreiwillig zu einer Art Blitzableiter in den Kulturkämpfen geworden – ein zufälliges Symbol für amerikanischen Stolz, Anti-Wokeness oder [fügen Sie selbst ein], offenbar nur, weil sie blond, blauäugig und mit üppigem Dekolleté gesegnet ist.

Diese seltsame Vereinnahmung einer Schauspielerin, die letztlich nur eine von vielen konventionell attraktiven Hollywood-Stars ist, nahm nach ihrer Rolle als Gesicht einer American-Eagle-Jeanskampagne im letzten Monat Fahrt auf, hat aber bereits eine längere Vorgeschichte. Hier die komplette Entwicklung.

August 2022: MAGA-Hat-Gate

Im August 2022 feierte Sweeney mit ihrer Familie den 60. Geburtstag ihrer Mutter mit einer „Hoedown“-Party in Idaho, bei der die meisten Gäste Cowboy-Outfits trugen. (Sweeney stammt aus Spokane, Washington, nahe der Grenze zu Idaho.) Auf Instagram-Fotos, die sie und ihr Bruder posteten, war jedoch eine Person mit einem T-Shirt zu sehen, das eine US-Flagge mit „Blue Line“ zeigte – ein Symbol der Blue-Lives-Matter-Bewegung, die der Black-Lives-Matter-Bewegung entgegensteht. Andere trugen rote Mützen im MAGA-Stil mit der Aufschrift „Make Sixty Great Again“. Liberale Fans warfen Sweeney vor, zu eng mit Trump-Unterstützern verbandelt zu sein, während Rechte die üblichen Tiraden über Cancel Culture losließen und spekulierten, Sweeney könnte „eine von ihnen“ sein.

Damals bat Sweeney darum, „bitte keine voreiligen Schlüsse zu ziehen“, und erklärte ein Jahr später in „Variety“: „Es gab so viele Fehlinterpretationen. Die Leute auf den Fotos waren nicht einmal meine Familie. Die Dinge, über die sich die Leute aufregten, brachten Freunde meiner Mutter aus L.A. mit – deren Kinder beim Pride-Parade mitlaufen – und sie dachten, es wäre lustig, das in Idaho zu tragen.“ Die Erklärung änderte jedoch wenig an ihrer Einbindung in den parteipolitischen Diskurs.

März 2024: Saturday Night Live

Nach dem Erfolg der Rom-Com Anyone „But You“ (2023), in der Sweeney nicht nur mitspielte, sondern auch als Co-Produzentin tätig war, moderierte sie im März 2024 eine Folge von „Saturday Night Live“. Erwartungsgemäß gab es einen Sketch, in dem sie eine Hooters-Kellnerin spielte, die dank hoher Trinkgelder reich wird.

Die Reaktion der Rechten auf den Auftritt einer schönen weißen Frau im Fernsehen war bizarr: Überschriften wie „Wokeness ist keine Konkurrenz für Sydney Sweeneys unbestreitbare Schönheit“ und „Ja, Sydney Sweeneys Brüste sind anti-woke“ machten die Runde. Sie wurde dafür gelobt, „echte“ Body-Positivity zurückzubringen – alles nur, weil sie am Ende der Sendung in einem engen schwarzen Kleid „Danke“ sagte.

Juli 2025: American-Eagle-Jeans-Werbung

Im Juli 2025 startete American Eagle eine große Werbekampagne für seine Herbst-Jeanskollektion mit Sweeney als Hauptfigur. In einem Spot sagt sie: „Gene werden von den Eltern an die Nachkommen weitergegeben und bestimmen oft Merkmale wie Haarfarbe, Persönlichkeit und sogar Augenfarbe. Meine Jeans sind blau.“ Der abschließende Slogan: „Sydney Sweeney hat großartige Jeans.“

Einige Social-Media-Nutzer deuteten das Wortspiel als rassistischen Dogwhistle über „gute Gene“. Der eigentliche Aufschrei blieb jedoch klein und verebbte schnell. Rechte Medien verlängerten den Zyklus, indem sie den „Trigger“-Effekt bei Liberalen betonten.

August 2025: Trump und Fox News mischen sich ein

Rechte Politiker und Medien griffen die Kampagne auf. Ted Cruz postete: „Wow. Jetzt geht die verrückte Linke gegen schöne Frauen vor.“ Megyn Kelly schrieb: „Ich liebe es, wie der linke Meltdown nur dazu geführt hat, dass ein schönes weißes blondes Mädchen mit blauen Augen 1000-fach mehr Aufmerksamkeit bekommt.“ Auch Vizepräsident J.D. Vance spottete, die Demokraten würden jeden, der Sweeney attraktiv finde, zum Nazi erklären.

Fox News brachte die „Woke-Mob vs. Sweeney“-Story tagelang, während die Epstein-Thematik unterging. Als bekannt wurde, dass Sweeney angeblich als Republikanerin in Florida registriert ist, lobte Trump die Werbung öffentlich: „Sydney Sweeney, eine registrierte Republikanerin, hat die HEISSESTE Werbung.“ Er attackierte gleichzeitig „woke“ Marken wie Bud Light und Taylor Swift.

Parallel kursierten gefälschte Trends, wonach Studentinnen in Sorority-Häusern Jeans-Tanzvideos zu Ehren von Sweeney posten würden – obwohl es keinen Zusammenhang gab.

Sweeney selbst hat nie versucht, sich als Darling der Konservativen zu inszenieren. Dennoch dürfte die Rechte das Thema „gute Gene“ noch eine Weile am Leben halten – auch wenn die Gegenseite längst nicht mehr mitspielt.