Sylvester Stallone: Trailer zu „Rocky vs. Drago: The Ultimate Directors Cut“ hier ansehen

Rocky, verkörpert von Hollywood-Haudegen Sylvester Stallone, hat schon einige harte Kämpfe hinter sich. Mit zu den schwersten Aufgaben zählte der Kampf gegen die sowjetische Kampfmaschine Ivan „Drago“ aus dem vierten Teil der Serie. Der zwei Meter große Hüne mit den Stahlfäusten liefert Rocky eines der spannendsten Duelle in der Geschichte der Reihe.

Kein Wunder also, dass gerade „Rocky IV“ nun eine umfangreiche Neuauflage erhält. Als „Ultimate Directors Cut“ wird der Streifen über 40 Minuten bislang ungesehenes Material umfassen. In Amerika ist für die Neuauflage sogar eine Kino-Premiere geplant. Am Abend des 11. November wird der Film in ausgewählten Kinos zu sehen sein. Einen Tag später, am 12. November, folgt dann das Streaming-Release.

Offizieller Trailer veröffentlicht

Angekündigt hatte „Sly“ Stallone das Projekt schon vor einigen Monaten via Social-Media. Dort hatte er in den vergangenen Wochen auch zahlreiche Details zum Film, wie etwa neue Plakatentwürfe, veröffentlicht.

View this post on Instagram Ein Beitrag geteilt von Sly Stallone (@officialslystallone)

View this post on Instagram Ein Beitrag geteilt von Sly Stallone (@officialslystallone)

Nun gibt es auch einen offiziellen Trailer zur Neuauflage. Da es sich natürlich nicht um einen neu gedrehten Film handelt, wurden hierfür nur bestehende Szenen und das bislang ungesehene Material neu zusammen geschnitten. In einer Pressemitteilung heißt es, die „Kampfszenen“ des Films seien „intensiver“ und die „Musik“ sei „kraftvoller“.

Den Trailer zu „Rocky vs. Drago: The Ultimate Director’s Cut“ hier ansehen:

„Rocky IV“ wurde nach Veröffentlichung 1985 rasch zu einem großen Kinoerfolg. Der Film spielte weltweit insgesamt über 300 Millionen US-Dollar ein. Auf diese Weise wurde er zum erfolgreichsten Film der Rocky-Saga und zunächst auch zum erfolgreichsten Sportfilm generell, bis er 2009 von „Blindside“ mit Sandra Bullock abgelöst wurde. Zudem verhalf die Rolle als Widersacher Ivan Drago dem schwedischen Schauspieler Dolph Lundgren zu internationaler Bekanntheit.

Zur Kinopremiere des Film werden Fans in Amerika auch die Gelegenheit zu einem Q&A mit Hauptdarsteller Stallone haben. Tickets hierfür können aktuell über die Event-Website erworben werden.