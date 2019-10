Sziget Festival 2020: Alle Infos zu Tickets, Termin und Line-Up

„Das ist, verdammt noch mal, der Star dieses Konzerts“, sagte der Foo-Fighters-Frontmann, als er den agilen Fan der Band im Publikum des Sziget Festivals bemerkte.

Die Foo Fighters haben mal wieder bewiesen, dass sie nicht nur die leidenschaftlichsten Fans haben, sondern auch ein Interesse, diese auch in den Mittelpunkt zu stellen. Am Mittwoch (14. August) spielte die Band auf dem Sziget Festival in Ungarn. Dabei sah Frontmann Dave Grohl einen Crowdsurfing-Fan im Rollstuhl im Publikum und holte ihn schließlich auch auf die Bühne. Vor ihrem letzten Stück des Sets, „Everlong“, dankte Grohl dem Publikum, dabei sein zu dürfen, und erwähnte dann ein Mädchen, das unaufhörlich Seifenblasen produzierte. Und eben jenen Mann im Rollstuhl, der von anderen Besuchern in die Luft gehoben worden war. Beide lud…