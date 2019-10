Im Video: 500 Musiker spielen Depeche Modes „Personal Jesus“

Foto: Anton Corbijn. All rights reserved.

500 Musiker haben sich auf dem „City Rocks Festival“ Ungarn zusammengefunden, um gleichzeitig „Personal Jesus“ von Depeche Mode zu spielen. Der Song rangiert seit 2004 auf Platz 368 der vom ROLLING STONE gekürten „500 besten Songs aller Zeiten“ und wurde seitdem von zahlreichen Bands und Sängern gecovert, darunter Johnny Cash und Def Leppard.

Depeche Mode – „Personal Jesus“ im Video:

Das Ganze erinnert ein wenig an das Foo Fighters und deren„ Rockin‘ 1000“-Video, als 1000 Musikfans „Learn To Fly“ aufführten, um die amerikanische Rockband zu einem Konzert in Italien zu bewegen.