Tara Reid ins Krankenhaus: Getränk in Chicago-Bar mit Drogen versetzt

Die Schauspielerin Tara Reid wurde am Wochenende kurzzeitig ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie behauptete, in einer Hotelbar in Chicago unter Drogen gesetzt worden zu sein. Sie hielt sich für eine Autogrammstunde in der Stadt auf.

Vorfall in der Hotelbar

Der Star aus „American Pie“ erzählte TMZ, dass sie am Samstagabend in der Bar ihres Hotels auf ein Glas Rotwein vorbeigekommen sei und kurz nach draußen gegangen sei, um eine Zigarette zu rauchen. Während ihrer Abwesenheit müsse jemand in der überfüllten Bar etwas in ihr Getränk gemischt haben. Als sie wieder zu sich kam, war sie „ohnmächtig [und] im Krankenhaus“.

„Tara erholt sich und bittet um Privatsphäre in dieser traumatischen Zeit“, erklärte ein Sprecher der Schauspielerin gegenüber ROLLING STONE. „Sie mahnt außerdem alle zur Vorsicht, ihre Getränke im Auge zu behalten. Und sie niemals unbeaufsichtigt zu lassen, da dies jedem passieren kann.“

Auf Aufnahmen, die TMZ erhalten hat, ist Reid in einem DoubleTree-Hotel zu sehen, wie sie undeutlich spricht und aus einem Rollstuhl rutscht, bevor ein medizinisches Team sie auf einer Trage wegbringt. Reid sagte, sie sei im Krankenhaus wieder zu sich gekommen. Die Ärzte hätten ihr mitgeteilt, dass sie unter Drogen gesetzt worden sei. Sie behauptete, sie hätten ihr nie gesagt, mit welcher Droge sie möglicherweise betäubt worden sei.

Auftritt trotz medizinischen Schreckens

Trotz des Vorfalls erschien Reid am Sonntagnachmittag dennoch bei der Chicago Sports Spectacular Show. Wo sie mit Fans posierte, die Tickets gekauft hatten, um sie zu treffen.

Veranstaltungsorganisatorin Rhonda Adelstein bestätigt gegenüber ROLLING STONE, dass Reids Team mitteilte, sie sei ins Krankenhaus eingeliefert worden und würde sich etwas verspäten. Sie würde erst kurz nach 11:30 Uhr eintreffen. „Auch wenn sie zu spät kam, ist sie doch gekommen“, sagt Adelstein. „Ich habe überhaupt nichts Negatives gehört. Sie war offensichtlich sehr höflich und freundlich zu allen.“

Reid erzählte TMZ, dass sie eine Gruppe von YouTubern an der Hotelbar bemerkt habe. Und dass sie erwäge, Anzeige bei der Polizei zu erstatten, um herauszufinden, was passiert sei. Sie betonte, dass sie nur ein Getränk zu sich genommen habe, bevor sie das Bewusstsein verlor. Sie schätze sich glücklich, dass die Situation nicht weiter eskaliert sei.