Drohungen, Einschüchterungen: Lindemann-Autogrammstunde verlegt!

Till Lindemann fürchtet anscheinend um seine Sicherheit – sicher aber um die seiner Fans. Die Autogrammstunde zum Flußfahrtbuch mit Joey Kelly (Montag, 20.10.2025) wird deshalb kurzfristig verlegt. Das gaben die sozialen Netzwerke des Rammstein-Sängers bekannt.

„SIGNIERSTUNDE MIT TILL LINDEMANN 8 JOEY KELLY | ORT VERLEGT. Die Autogrammstunde von Till Lindemann & Joey Kelly wird wie geplant am kommenden Montag, den 20.10.2025, ab 16 Uhr stattfinden – jedoch nicht im Astra Kulturhaus, sondern in unmittelbarer Nähe des RammsteinStores, Hertzstraße 63, 13158 Berlin“, heißt es etwa auf Instagram.“

Und weiter: „In den letzten Tagen wurde durch Anfeindungen, Einschüchterungsversuche, Drohungen und Boykottaufrufe rund um die Veranstaltung ein Klima geschaffen, das eine sichere Durchführung nicht mehr möglich macht. Zum Schutz der Fans, des Teams und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir uns daher entschieden, den Ort der Autogrammstunde zu verlegen. Wir freuen uns auf euch am kommenden Montag und danken allen, die uns mit Ruhe und Respekt begegnen“.

Sicherheitsmaßnahmen und Regeln für Fan

Hier wird also in erster Linie die Sicherheit der Till-Lindemann-Fans in den Fokus geschoben. Dass Hater aber nicht nur gegen Lindemann-Fans, sondern gegen den skandalumwitterten Rammstein-Frontmann selbst abhaten, steht bei der Mitteilung nicht im Mittelpunkt.

Weiter: „DIE WICHTIGEN INFOS BLEIBEN VON DER VERLEGUNG UNBERÜHRT: Signiert wird ausschließlich ‚Der Rhein‘ (vor Ort nur mit Kartenzahlung erhältlich – oder gerne mitbringen). Ein Buch pro Person. Bitte keine Selfies mit den Autoren. Große Taschen müssen bitte vor Ort in der Garderobe abgegeben werden“.

Da steckt also alles drin: Keine Rammstein-Alben vorlegen, sondern nur das neue Buch. Fotos mit Lindemann und Kelley sind unerwünscht. Taschen müssen aus Sicherheitsgründen abgegeben werden.

Till Lindemann bleibt im Fokus der Öffentlichkeit

Obwohl die Berliner Staatsanwaltschaft ihre Untersuchungen gegen Till Lindemann (Vorwurf des missbräuchlichen Verhaltens) eingestellt hat, steht der Musiker weiterhin im Fokus von Vorwürfen. Ihm wird von weiblichen Fans grenzüberschreitendes Verhalten vorgeworfen – das ebbt nicht ab. Till Lindemann hat stets missbräuchliches Verhalten bestritten.