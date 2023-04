SIE ist der einzige „American Pie“-Star mit großer Karriere

Mena Suvari wurde mit „American Beauty“ zur Lolita-Ikone des modernen Kinos, Alyson Hannigan sprang von Kult-Gruselcomedy „Buffy“ zur Kultsitcom „How I Met Your Mother“ und Jennifer Coolidge alias Stifler’s Mom musste, nun ja, zwangsweise Karriere als Milf des Jahrhunderts machen. Aber sonst? Die meisten Schauspielerinnen und Schauspieler aus „American Pie“ fanden zwar nach dem Teenfilm-Revival noch weitere starke Filmproduktionen, doch nur wenigen blieb eine große Karriere vergönnt.

Bis auf eine Ausnahme: Natasha Lyonne, die Darstellerin der Jessica. Sie ist noch heute eine renommierte Schauspielerin und Produzentin und wurde mit zahlreichen Preisen bedacht. Erstes Lob gab es es bereits vor „American Pie“ für ihr Spiel in Woody Allens Komödie „Alle sagen: I love you“ (1996), während der eigentliche Durchbruch wohl „Hauptsache Beverly Hills“ (1998) ist, wo sie derart authentisch eine Teenie-Göre spielt, dass sie alle vom Drehbuch in den Vordergrund gerückten Männer an die Wand spielt.

Großer Erfolg mit „Orange Is The New Black“

Nach „American Pie“ spielte Lyonne in Filmen wie „Weil ich ein Mädchen bin“ (1999), „Kate & Leopold“ (2001) und „Die Hollywood-Verschwörung“ (2006) mit. Erfolg brachte ihr aber vor allem das Engagement fürs Fernsehen mit kleinen Rollen in „Law & Order“ und „Weeds“. Die Besetzung in der Netflix-Reihe „Orange Is the New Black“ sorgte dann für besonders viel Aufmerksamkeit. Darin spielt sie für 74 Episoden die Rolle von Nicky Nichols und wurde für ihre Darstellung mehrfach für den Emmy nominiert.

Lyonne ist auch als Produzentin tätig und hat an verschiedenen Film- und Fernsehprojekten mitgearbeitet. Sie hat die Serie „Russian Doll“ produziert und auch die Hauptrolle gespielt. Die Serie gilt als Hit bei Kritikern und fand gleichermaßen ein beachtliches Publikum. Auch hierfür wurde Lyonne für den Emmy nominiert. Neben Projekten im Theater ist auch ihre Synchronstimme gefragt, etwa für „Steven Universe“ (Smoky Quartz) und „Big Mouth“ (Suzette) . Für drei Episoden sprach sie bei den „Simpsons“ in der 31. Staffel die Musikerin und Clubbesitzerin Sophie, die sich mit Lisa anfreundet. In der Folge „Hail to the Teeth“ („Schlechte Laune“) beteiligt sich ihre Figur gemeinsam mit Lisa an einem Protest gegen den Einsatz von Plastik-Strohhalmen.

Ihre erste Rolle in einem Kinofilm hatte Natasha Lyonne übrigens bereits in „Sodbrennen“ (1986) an der Seite von Jack Nicholson und Meryl Streep. Zuletzt hatte sie im vergangenen Jahr einen Cameo-Auftritt in „Glass Onion: A Knives Out Mystery“.