„Tatsächlich … Liebe“-Stars: Hier gibt es die Reunion

2003 brachte die Liebeskomödie „Tatsächlich … Liebe” insgesamt neun weihnachtliche Liebesgeschichten zusammen. Fast 20 Jahre später kommen die Schauspieler*innen des Films von Regisseur Richard Curtis erneut zusammen. Der US-Sender ABC kündigte das Reunion-Special mit dem Titel „The Laughter & Secrets of Love Actually: 20 Years Later“ an.

„Jetzt, mehr als je zuvor, brauchen wir alle tatsächlich … Liebe“, hieß es in einer Ankündigung auf Twitter. Dazu wurde ein Trailer veröffentlicht, der Ausschnitte von dem Wiedersehen und aus Interviews mit der Filmjournalistin Diane Sawyer zeigt. An der Reunion nehmen demnach Stars wie Hugh Grant und Emma Thompson genauso wie damalige Nachwuchsschauspieler wie Thomas Brodie-Sangster und Olivia Olson teil.

Now, more than ever, we all need some love…actually.

„The Laughter & Secrets of ‚Love Actually,‘ 20 Years Later: A @DianeSawyer Special“ premieres Tuesday, Nov. 29th at 8/7c on @ABC. Stream later on @Hulu. https://t.co/ZGewRPfd2o pic.twitter.com/aDUYk4gAJR

— 20/20 (@ABC2020) November 22, 2022