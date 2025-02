Tatsächlich sorgte Bianca Censoris Nackt-Performance NULL für Verzückung

Das haben sich Kanye West und seine Partnerin Bianca Censori sicher anders vorgestellt. Zwar schreiben einen Tag nach den Grammys alle Zeitungen und Online-Portale (auch ROLLING STONE) vom Pseudo-Nacktauftritt Censoris auf dem Roten Teppich, und wie geschmackvoll oder geschmacklos das Ganze doch sei. Auf jeden Fall: Aufschrei und Verzückung aller Orten. Bianca Censori nackt!

Aber eben nur: aller Orten im Netz. Nicht in der realen Welt. Ein Video vom Auftritt auf dem Roten Teppich zeigt, wie ruhig die Censori-Show ablief, und wie gelassen die Fotografen vor allem dann geblieben sind, als die West-Gespielin sich ihres Mantels entledigte. Kein „Whoa!“, kein „Hell, yeah!“ oder sonst was. Dabei standen sie ihr sogar in echt gegenüber.

Fast schon peinlich, wenn man sich ansieht, mit welch großer Geste Bianca Censori zunächst der Meute den Rücken zudreht, den Mantel dann fallen lässt und anschließend Full Frontal Nudity präsentiert. Kanye West geht derweil gönnerhaft ein paar Schritte zur Seite, um seiner Frau die Bühne zu überlassen.

Bianca Censori und Kanye West bei den Grammys:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Fotos von Censori sehen allerdings wohl derart verboten aus, dass der Bilderdienst Getty Images – ein äußerst seltener Vorgang – in seiner Bildunterschrift vor dem Foto warnt. „EDITOR’S NOTE: Image contains nudity“, heißt es. Bianca Censori ist nackt zu sehen. Absolut NSFW.

Kanye West: Gerüchte um Rauswurf bei den Grammys

Nachdem die beiden auf dem roten Teppich für Fotos posiert hatten, blieben sie während des Events selbst verschwunden. Wie „Variety“ berichtet, gab es zunächst Gerüchte, West und Censori seien von der Award-Verleihung rausgeworfen worden. Eine Grammy-nahe Quelle erklärte dem Magazin jedoch, dass an diesem Gerücht nichts dran sei. West sei „den roten Teppich entlangspaziert, in sein Auto gestiegen und weggefahren“.

Kanye West und Bianca Censori ließen sich dann blicken bei der Sonntagnacht-Party des Influencers Justin LaBoy. In „TMZ“-Videos ist zu sehen, wie Ye und Bianca eng umschlungen auf der Tanzfläche zugange sind – und sich dabei gegenseitig lecken. Kanye greift Bianca auch an die Pobacken in ihrem Netz-Tanga-Bodysuit.

Grammys 2025: Kanye West für „Best Rap Song“ nominiert

Kanye West war in diesem Jahr für seine Zusammenarbeit mit Ty Dolla $ign und den Song „Carnival“ in der Kategorie „Best Rap Song“ nominiert – unterlag allerdings Kendrick Lamar, der mit NOT LIKE US die begehrte Trophäe mit nach Hause nehmen durfte. Mit den Grammy Awards kennt sich West gut aus: Er wurde insgesamt 75 Mal nominiert und gewann 24 Grammys.