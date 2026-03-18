Kanye West fechtet 150.000-Dollar-Urteil im Malibu-Prozess an: „Cannot Stand“

Kanye West versucht, das Urteil über 150.000 Dollar zu kippen, das eine Jury dem Handwerker Tony Saxon nach einem zweiwöchigen Prozess in Los Angeles zugesprochen hatte.

Saxon hatte ausgesagt, er sei bei seiner Arbeit in dem 57-Millionen-Dollar-Anwesen in Malibu schwer verletzt worden – einem Haus, das der mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnete japanische Architekt Tadao Ando entworfen hatte und das West, heute bekannt als Ye, 2021 erworben hatte. Saxon zufolge plante Ye, das luxuriöse Strandhaus in einen netzunabhängigen Bunker umzubauen, und ließ es komplett entkernen: sämtliche Leitungen, Toiletten, Armaturen, Schränke, die gesamte Elektrik und ein einbetonierter Kamin wurden entfernt. Als Ye das Anwesen drei Jahre später verkaufte, erzielte es nur noch 21 Millionen Dollar – ein erheblicher Verlust.

In einem neuen Schriftsatz, der ROLLING STONE vorliegt, argumentierten Yes Anwälte Andrew und Catherine Cherkasky, das Urteil über 150.000 Dollar sei nicht durch die Beweislage gedeckt und müsse aufgehoben werden.

Keine Belege, keine Beweise

„Dieser Fall ging ohne eine einzige zulässige Arztrechnung, ohne Krankenakten, die eine Verletzung belegen, und ohne Sachverständigengutachten mit verlässlicher Kausalitäts- oder Bewertungsmethodik zur Jury“, schrieben die Anwälte. Die zugesprochenen 50.000 Dollar für vergangene und 50.000 Dollar für künftige wirtschaftliche Verluste seien nicht haltbar. Es seien keine Abrechnungsunterlagen zugelassen worden, und ein Arzt habe lediglich ausgesagt, Saxons Behandlung habe „ungefähr 50.000 Dollar“ gekostet.

Das Gesamturteil sei in sich widersprüchlich, so die Anwälte. „Die eigenen Feststellungen der Jury bestätigen den spekulativen Charakter der geltend gemachten künftigen Schäden. Sie sprach 50.000 Dollar für künftige wirtschaftliche Verluste zu, gewährte gleichzeitig aber null Dollar für künftige Schmerzen und Leiden – obwohl die ärztlichen Empfehlungen für zukünftige Eingriffe ausschließlich auf der Möglichkeit beruhten, dass der Kläger zeitweise unter behandlungsbedürftigen Schmerzen leiden könnte“, heißt es in dem Schriftsatz.

Das Prozessprotokoll enthalte „keine belastbaren Beweise“, die das Urteil stützten. „Zumindest sollte das Gericht einen neuen Prozess anordnen, der auf die Schadenshöhe beschränkt ist.“

Saxons Anwalt zeigt sich zuversichtlich

Saxons Anwalt Ronald Zambrano rechnet damit, dass der Antrag scheitern wird. „Wir haben den Schriftsatz geprüft, und es handelt sich um den Versuch der Beklagten, eine Frage neu zu verhandeln, die das Gericht bereits vor dem Prozess abgelehnt hat“, erklärte er gegenüber ROLLING STONE. „Wir sind fest davon überzeugt, dass der Richter dieselbe Entscheidung treffen, die Rechtsauslegung der Beklagten zurückweisen und das Jury-Urteil unangetastet lassen wird.“

Saxon hatte im Prozess 1,7 Millionen Dollar Schadensersatz gefordert. Die Geschworenen stellten fest, dass Saxon ein Angestellter Yes war und kein selbstständiger Auftragnehmer – lehnten aber Strafschadensersatz ab. Sie kamen zu dem Schluss, dass Saxon nicht unrechtmäßig entlassen worden war und dass Ye kein „Vorsatz, Unterdrückung oder Betrug“ nachzuweisen sei.

„Es hat viel Diskussion gebraucht, um auf 140.000 Dollar zu kommen. Manche wollten höher gehen“, sagte ein Geschworener, der vergangene Woche unter der Bedingung der Anonymität mit ROLLING STONE sprach. „Wir hielten [Saxon] für verletzt, aber es gab zu viele andere unklare Faktoren.“

Jury seziert Kontoauszüge

Der Geschworene berichtete, das Gremium habe Kontoauszüge und eingelöste Schecks akribisch ausgewertet, um zu ermitteln, wie viel von den 240.000 Dollar, die Ye Saxon Ende 2021 überwiesen hatte, für Arbeiter und Rechnungen verwendet worden war – und wie viel auf die Löhne angerechnet werden sollte, die Saxon noch als ausstehend beanspruchte. „Wir kamen zu dem Schluss, dass er so ziemlich auf null rausgekommen ist“, sagte der Geschworene.

Auf Yes spektakulären Auftritt im Zeugenstand angesprochen – er schien während der Befragung eingeschlafen zu sein –, ließen sie und ein weiterer Geschworener kein gutes Haar daran. „Er hat uns verächtlich angeschaut. Es war einfach Zeitverschwendung. Entweder war er gelangweilt oder er ist auf dem Zeugenstand eingeschlafen. Beides ist keine gute Option. Ich war nicht beeindruckt“, sagte die Geschworene.

„Oh, er ist eingeschlafen. Ich habe es gesehen“, sagte der zweite Geschworene, ein Mann, zu ROLLING STONE. „Ich war ziemlich überrascht. Man merkt, dass er nicht das ist, was manche meiner Freunde, die ihn noch mögen, von ihm glauben.“

Millionenrechnung droht noch

Saxons Anwälte bezeichneten das gemischte Urteil als „Rehabilitation“ ihres Mandanten. „Es ist natürlich nicht so viel, wie wir gefordert haben, aber nach dem Arbeitsrecht müssen sie Anwaltskosten und Auslagen tragen. Am Ende wird es deutlich mehr als 140.000 Dollar sein. Das endgültige Urteil dürfte über einer Million Dollar liegen“, sagte Saxons Anwalt Neama Rahmani, Präsident der West Coast Trial Lawyers, gegenüber ROLLING STONE.

Rahmani und Zambrano berichteten, Ye habe vor dem Prozess verlangt, dass Saxon die Anwaltskosten des Rapper-Producers übernimmt und sich öffentlich entschuldigt. Saxon habe abgelehnt. „Ganz im Sinne von David gegen Goliath hat Mr. Saxon standhaft gehalten – gegen einen der bekanntesten Prominenten der Welt, auf seiner Seite die Wahrheit“, erklärte Zambrano vergangene Woche in einem Statement.

„Obwohl die Jury feststellte, dass Saxon für bestimmte Zwecke als Angestellter gilt, sprach sie keinen Schadensersatz für entgangene Löhne, Überstunden, Verzugsentschädigungen, Vergeltungsmaßnahmen, Strafschadensersatz oder sonstige gesetzliche Strafen zu“, erklärte Yes Sprecher Milo Yiannopoulos in einem Statement, das Yes Erfolge hervorhob. Er verwies zudem auf einen Teil des Urteilsformulars, in dem die Geschworenen feststellten, Saxon habe seine Arbeit für Ye „in der Funktion eines Auftragnehmers“ ausgeführt. Auf dieser Grundlage sei man der Ansicht, „dass der Schadensersatz rechtlich ausgeschlossen ist“.

„Professionelles Opfer“

In seinem Schlussplädoyer zeichnete Andrew Cherkasky Saxon als unglaubwürdigen Zeugen, der Verletzungen und ausstehende Lohnforderungen erfunden habe, nachdem er von dem Projekt abgezogen worden war. „Die Lügen sind so tief und so niederträchtig, dass man kein einziges Wort glauben kann, das aus seinem Mund kam“, sagte Cherkasky und bezeichnete Saxon als „professionelles Opfer“.

Cherkasky lobte auch Ye dafür, in den Zeugenstand getreten zu sein. „Er hat die Fragen beantwortet. Er hat nicht geschlafen, er war gelangweilt. Das ist unter seiner Würde“, argumentierte Cherkasky. In seiner Erwiderung entgegnete Zambrano, Ye verdiene kaum einen „Teilnahmepreis“ für seinen kurzen Auftritt. „Wer war die ganze restliche Zeit hier? Sie“, wandte er sich an die Jury aus sieben Frauen und fünf Männern.

Zambrano argumentierte, Ye habe das Ando-Haus ohne Genehmigungen entkernen lassen und Saxon nicht als lizenzierten Auftragnehmer engagiert, sondern um die Arbeiten diskret zu halten. Er lenkte die Aufmerksamkeit der Geschworenen auf eine Textnachricht von Yes Ehefrau Bianca Censori, die Ende 2021 als Architekturberaterin an dem Projekt beteiligt war. „Keine Genehmigungen erhöhen die Vorsicht“, schrieb sie offenbar mit dem Hinweis, das Team solle „schnellere“ Lösungen für Probleme finden, um „weniger Angriffsfläche zu bieten“.

Censori, ausgebildete Architektin aus Australien, sagte vor ihrem Mann aus und erklärte den Geschworenen, Ye habe eine Abneigung gegen Treppen und Fenster und bevorzuge „Rampen und Rutschen“ sowie „Gittergewebe als Trennwand zwischen innen und außen“. Sie sagte, Saxon habe ihr gegenüber behauptet, ein lizenzierter Auftragnehmer zu sein – was Saxon bestritt.

Textnachrichten, die den Geschworenen vorgelegt wurden, dokumentierten offenbar, wie Saxon sich über eine Rückenverletzung beschwerte, die er bei der Arbeit erlitten hatte. „Ich habe mir den Rücken verletzt und schone mich“, schrieb er in einer Nachricht an Ye. In einer anderen Nachricht an Censori schrieb er: „Mein Rücken ist so im Arsch.“