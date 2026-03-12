Geschworene befinden Kanye West im Mansion-Prozess für haftbar

Kanye West, heute bekannt als Ye, wurde am Mittwoch nach einem zweiwöchigen Prozess von einer Jury für haftbar befunden – auf Grundlage der Klage eines Mannes, der angab, bei den umstrittenen Umbauarbeiten an Yes 57-Millionen-Dollar-Villa in Malibu im Jahr 2021 schwer verletzt und zu Unrecht entlassen worden zu sein.

Der Kläger Tony Saxon hatte 1,7 Millionen Dollar an Schadenersatz gefordert. Die Jury sprach ihm jedoch lediglich 140.000 Dollar zu, ohne zusätzliche Strafschadensersatzansprüche.

Als Zeuge sagte Saxon aus, Ye habe ihn als Projektmanager und Rund-um-die-Uhr-Sicherheitsmann für das moderne Beton-Strandhaus eingestellt, das der mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnete japanische Architekt Tadao Ando entworfen hatte. „Bleib jetzt hier. Du kannst nicht gehen“, soll Ye ihm befohlen haben – so zumindest Saxons Zeugenaussage.

Schwere Verletzungen, fristlose Kündigung

Saxon, 35, sagte aus, er habe sich bei der Arbeit auf dem Grundstück schwere Verletzungen am Nacken und Rücken zugezogen und sei später entlassen worden, nachdem er um Erleichterungen am Arbeitsplatz gebeten und sich geweigert hatte, benzinbetriebene Generatoren in Innenräumen zu betreiben. Als er Ye warnte, die Generatoren stellten ein Kohlenmonoxid-Risiko dar, habe der Rapper geantwortet: „Wenn du nicht tust, was ich dich bitte, bist du ein Feind. Du bist ein Clinton. Du bist ein Kardashian. Und ich werde nicht mehr dein Freund sein, und du wirst mich nur noch im TV und in den Nachrichten sehen.“ Saxon sagte den Geschworenen, dieser Moment sei „eine sehr beängstigende Situation“ gewesen.

In seinem Schlussplädoyer am Montag sagte Saxons Anwalt Ron Zambrano, nach kalifornischem Recht sei Saxon als Vollzeitangestellter eingestellt worden, nicht als unabhängiger Auftragnehmer. Zambrano spielte einen Ausschnitt aus Yes per Video aufgezeichneter Aussage ab, in der der Musiker gefragt wurde, ob er bestreite, Saxon als Angestellten eingestellt zu haben. „Nein, das bestreite ich nicht“, antwortete Ye auf dem Video – um es kurz darauf zurückzunehmen.

Zambrano sagte, Saxon habe Tausende Seiten an Unterlagen vorgelegt, die seine Ansprüche stützten. Das Rechtsteam von Ye hingegen habe lediglich 19 Seiten im Rahmen des Discovery-Verfahrens herausgegeben. „[Saxon] hat Dinge aufbewahrt, die ihn in ein schlechtes Licht rücken, und hat sie Ihnen trotzdem präsentiert“, sagte Zambrano. „Mr. Saxon war, bei allem, was an ihm zu kritisieren ist, offen und transparent gegenüber Ihnen. Er wurde zum Opfer – und er wurde verletzt.“

94 Seiten SMS als Beweismittel

Zu den den Geschworenen vorgelegten Materialien gehörten 94 Seiten Textnachrichten zwischen Saxon und Ye, der das Haus 2021 für 57 Millionen Dollar gekauft und angeordnet hatte, es von Wasserleitungen, Toiletten, Armaturen, Schränken, Elektroinstallationen, einem Betonkamin und zwei maßgefertigten neun Meter hohen Edelstahlkaminen zu befreien. Ye verkaufte das Anwesen später im September 2024 für 21 Millionen Dollar – ein herber Verlust.

In seinem Gegenschlussplädoyer stellte Yes Anwalt Andrew Cherkasky Saxon als unglaubwürdigen Zeugen dar, der Verletzungen und unbezahlte Löhne erfunden habe, nachdem er vom Projekt abgezogen worden war. „Die Lügen sind so tief und so niederträchtig, dass man kein einziges Wort glauben kann, das aus seinem Mund kam“, sagte Cherkasky und bezeichnete Saxon als „professionelles Opfer“.

Yes Ehefrau Bianca Censori, eine Architektin aus Australien, die an dem Ando-Haus mitgearbeitet hatte, sagte aus, Ye habe eine Abneigung gegen Treppen und Fenster und bevorzuge „Rampen und Rutschen“ und experimentiere damit, „Netzgewebe als Barriere zwischen innen und außen“ einzusetzen. Sie sagte, Saxon habe ihr gegenüber behauptet, er sei ein lizenzierter Auftragnehmer – eine Behauptung, die Saxon bestreitet.

Cherkasky lobt Yes Auftritt vor Gericht

Cherkasky lobte Ye auch dafür, letzte Woche vor Gericht erschienen zu sein und den Zeugenstand betreten zu haben. Wie der ROLLING STONE bereits berichtete, hatte Ye Mühe, die Augen offen zu halten. „Er hat die Fragen beantwortet. Er hat nicht geschlafen. Und er war gelangweilt. Das ist unter seiner Würde“, sagte Cherkasky am Montag.

Im Gegenzug sagte Zambrano, Ye verdiene kaum einen „Teilnahmepreis“ für seinen kurzen Auftritt. „Wer war die ganze übrige Zeit hier? Sie alle“, sagte er am Montag zur Jury aus sieben Frauen und fünf Männern.

Zambrano argumentierte, Ye habe das Ando-Haus ohne Genehmigungen entkernt und Saxon nicht als lizenzierten Auftragnehmer, sondern zum Schutz der Diskretion engagiert. Er verwies die Geschworenen auf eine Gruppen-SMS von Censori, in der es hieß: „Keine Baugenehmigung erhöht die Vorsicht“, was nahelegte, das Team solle Lösungen suchen, die „schneller“ seien und „weniger rote Fahnen“ setzen.

SMS dokumentieren die Rückenverletzung

Vor Gericht gezeigte SMS-Nachrichten schienen zu belegen, dass Saxon sich über eine beim Arbeiten erlittene Rückenverletzung beklagte. „Ich habe mir den Rücken verletzt und schone mich“, schrieb er in einer Nachricht an Ye aus der Zeit seiner Tätigkeit Ende 2021. In einer weiteren Nachricht an Censori schrieb er: „Mein Rücken ist so im Arsch.“

Saxon fragte auch nach einem Chiropraktiker, der regelmäßig Yes Bürowarehouse in Los Angeles besuchte, und schrieb Censori irgendwann: „Ich kann nicht mehr hier leben“, und fügte hinzu, er habe Ye gebeten, neues Sicherheitspersonal einzustellen.

Zambrano sagte, Saxon, ein Händler für Vintage-Schallplatten und Performer, habe sich Ye gegenüber selbst als „Typ mit einem Van“ bezeichnet – nicht als professionellen Auftragnehmer. „Tony ist kein Generalunternehmer. Das war er nie. Das wusste jeder“, sagte Zambrano und argumentierte, Yes Versäumnis, eine Unfallversicherung abzuschließen, mache ihn für Saxons Verletzungen haftbar.

Auftragnehmer oder Angestellter?

Cherkasky entgegnete, Saxons Nachrichten spiegelten eine typische Beziehung zwischen einem Hausbesitzer und einem unabhängigen Auftragnehmer wider. „Dass jemandem sein Haus am Herzen liegt, ist keine Einladung, dass jemand zum Angestellten wird“, sagte er.

Die Geschworenen hörten außerdem die Aussage von Jeromy Holding, einem Handwerker, der Saxons Behauptung stützte, dem Projekt hätten Baugenehmigungen gefehlt. Holding sagte, das Haus sei als möglicher Standort für eine Privatschule, einen Bunker, ein Kloster, ein Tonstudio sowie einen Spielplatz mit Rutschen und Rampen im Gespräch gewesen.

Censori widersprach der Darstellung, das Projekt sei chaotisch gewesen, und beschrieb Yes sich wandelnde Vorgaben als „Iterationen“ einer konsequenten Vision. „Das waren alles Konzepte“, sagte sie aus. „Es sollte immer ein Wohnhaus bleiben.“

Welle von Zivilklagen gegen Ye

Saxons Klage ist die erste, die eine Jury erreichte, unter einer Welle von Zivilklagen, die in den vergangenen Jahren von Personen eingereicht wurden, die für Ye gearbeitet hatten. Der 48-jährige Musiker sieht sich seit einem Social-Media-Ausraster im Oktober 2022 mit mehr als einem Dutzend Klagen konfrontiert, als er seinen inzwischen berüchtigten Plan tweetete, „death con 3“ gegen Juden auszurufen. Im vergangenen Jahr postete Ye erneut aufhetzende Botschaften auf X, ehemals Twitter, und schrieb „ICH BIN EIN NAZI“ und „ICH LIEBE HITLER“. Wenige Tage danach schaltete er einen Super-Bowl-Werbespot für Yeezy.com, wo er später Shirts mit Hakenkreuzen verkaufte. Im vergangenen Mai veröffentlichte er eine Single mit dem Titel „Heil Hitler“, die von den meisten digitalen Streamingdiensten rasch entfernt wurde.

Im Januar schaltete er eine ganzseitige Anzeige im „Wall Street Journal“ und entschuldigte sich für die hasserfüllte Rhetorik. „Ich bitte nicht um Mitgefühl oder einen Freifahrtschein, auch wenn ich anstrebe, Ihre Vergebung zu verdienen“, hieß es in der Anzeige. „Ich schreibe heute einfach, um um Ihre Geduld und Ihr Verständnis zu bitten, während ich meinen Weg nach Hause finde.“

Ye sieht sich weiterhin einer Fülle weiterer Zivilklagen gegenüber, obwohl er im vergangenen Jahr Klagen eines ehemaligen Vizebeauftragten und von Lehrern seiner gescheiterten christlichen Privatschule Donda Academy beilegen konnte. Die Mitarbeiter hatten unhaltbare Zustände geltend gemacht, darunter einen überlaufenden Fäulnistank, freiliegende Stromleitungen und den Ausbau von Fenstern, weil Ye angeblich „kein Glas mochte“.

Er versucht, die Klage abweisen zu lassen

Seine frühere Assistentin Lauren Pisciotta klagte Ye im vergangenen Jahr mit der Behauptung an, er habe sie zwischen 2021 und 2023 sexuell belästigt und dann zu Unrecht entlassen. Sie wirft ihm vor, obszöne Kommentare über ihren Körper gemacht, sie angewiesen zu haben, enge Kleidung zu tragen, sie begrapscht, sie gezwungen zu haben, pornografisches Material anzusehen, und ihr explizite Bilder geschickt zu haben. Ye weist die Klage zurück; ein Anhörungstermin ist für den 23. März angesetzt.

In einer separaten Klage behauptet ein Model, das 2010 in einem Musikvideo mit Ye aufgetreten war, er habe sie mit beiden Händen gewürgt, ihr Make-up verschmiert und ihr dann „mehrere Finger in den Hals gerammt“. Laut der Klageschrift soll Ye zu ihr gesagt haben: „Das ist Kunst. Das ist verdammte Kunst. Ich bin wie Picasso.“ Er versucht, die Klage abweisen zu lassen.