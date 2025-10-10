Taylor Swift bricht in Deutschland jahrzehntealte Rekorde

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Taylor Swift sorgt mal wieder für Superlative. Mit ihrem neuen Album „The Life of a Showgirl“ schreibt der US-amerikanische Pop-Superstar Chartgeschichte – und das gleich mehrfach. Das am Freitag erschienene zwölfte Studioalbum stieg direkt auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts ein und erzielte laut GfK die umsatzstärkste erste Woche eines internationalen Solo-Acts seit Beginn der Datenerfassung vor 25 Jahren. Selbst Adeles „25“ wird damit auf Platz zwei verdrängt.

Taylor Swift in den deutschen Charts: Auch Singlecharts gehören ihr

Auch in den Singlecharts dominiert Swift ganz klar: „The Fate of Ophelia“ debütiert auf Platz 1 und beschert ihr die seltene „Doppel-1“. Acht weitere Songs aus „The Life of a Showgirl“ schafften es gleichzeitig in die deutschen Top 10 – ein Novum in der hiesigen Chartgeschichte. Auf Spotify und Apple Music belegte Swift am Releasetag sogar alle zwölf Plätze der Top 12 – auch das ist bislang keinem Künstler oder keiner Künstlerin gelungen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Taylor Swift: Plattenfirma freut sich

Bei Swifts Geschäftspartnern sorgt dies natürlich für Enthusiasmus. Frank Briegmann, Chairman & CEO Universal Music Central Europe und Deutsche Grammophon dazu: „Taylor Swift ist die größte Künstlerin der Welt und mit The Life of a Showgirl hat sie erneut Rekorde gebrochen. […] Wir sind glücklich, mit einer so kreativen und vielseitigen Künstlerin zusammenarbeiten zu dürfen. Ich gratuliere Taylor und meinem ganzen Team zu diesem Start und wünsche viel Spaß mit diesem fantastischen Album.“

Ulf Zick, President International Repertoire ergänzt: „Und wieder einmal bricht Taylor Swift alle nur denkbaren Rekorde! Sie ist einfach in „a league of her own“, ihre Kreativität und Eleganz sind immer wieder inspirierend und beeindruckend und es ist uns eine große Ehre, mit ihr arbeiten zu dürfen. Unser ausdrücklicher Dank gilt Taylor, ihrem Team, dem Republic Collective, allen Partnern und insbesondere unseren gesamten UMI- und Universal Music Germany-Teams, die jeden Tag die absolute Extra-Meile gegangen sind, um diesen Erfolg zu ermöglichen. Mega!“

„Taytay“ leuchtet in Berlin

Ein besonderes Highlight sorgt derzeit in der Hauptstadt für Aufsehen. Im Rahmen des „Festival of Lights“ erstrahlt Taylor Swift auf dem Berliner Fernsehturm. Sie ist die erste Musikerin überhaupt, die auf dem Wahrzeichen am Alexanderplatz projiziert wird. Mit über 3,5 Millionen Besucherinnen und Besuchern zählt das „Festival of Lights“ zu den größten Kulturereignissen der Stadt. Vom 8. bis 15. Oktober 2025 wird der Fernsehturm jeden Abend zwischen 19 und 23 Uhr zum Treffpunkt für Swifties aus aller Welt. Die Lichtshow, die Motive aus dem Artwork von „The Life of a Showgirl“ zeigt, verwandelt den Alexanderplatz in eine leuchtende Hommage an den vielleicht größten Popstar unserer Zeit.