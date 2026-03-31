Taylor Swift ehrt eine Legende mit neuem „Elizabeth Taylor“-Musikvideo

Taylor Swift hat das Musikvideo zu „Elizabeth Taylor“ veröffentlicht – dem zweiten Track ihres rekordverdächtigen zwölften Studioalbums „The Life of a Showgirl“.

Das Video ist eine Art visuelle Hommage an die legendäre Schauspielerin und ergänzt den Song mit einer Collage aus Aufnahmen aus Taylors Leben sowie Klassikern aus Elizabeth Taylors Filmografie. Bemerkenswert: Swift hat das Video offenbar ausschließlich auf Streaming-Plattformen wie Spotify und Apple Music veröffentlicht – auf YouTube ist es bislang nicht verfügbar. (YouTube hat kürzlich damit aufgehört, Daten an das Magazin „Billboard“ zu übermitteln, weshalb Streams dort nicht mehr in die Chartplatzierungen wie die Hot 100 einfließen.)

Viele Kritiker betrachten „Elizabeth Taylor“ als das Herzstück von „The Life of a Showgirl“. Der Track ist eine Verbeugung vor der Hollywood-Legende, deren Karriere in vielerlei Hinsicht Parallelen zu Swifts eigenem Weg aufweist. ROLLING-STONE-Musikkritiker Rob Sheffield schreibt: „Die seelische Verbindung zwischen Liz und Swift geht tief – weit über den gemeinsamen Nachnamen hinaus. Beide Taylors wurden als Kinder berühmt und wuchsen als Amerikas Liebling vor aller Augen auf“, und fügt hinzu: „Wie Swift war auch Liz die Ingenue, die alles kompliziert machte, indem sie erwachsen wurde.“

Swifts Erfolge im Überblick

Im vergangenen Monat feierte Swift den Erfolg des „Life of a Showgirl“-Tracks „Opalite“, der die Billboard Hot 100 anführte – ihr 14. Song an der Chartspitze. Dem Track war die Lead-Single „The Fate of Ophelia“ vorangegangen, die zehn Wochen lang auf Platz eins der Billboard Hot 100 stand. Das Video zu „Opalite“ schickte die Singer-Songwriterin auf eine Reise in die Neunziger und versammelte ein prominentes Ensemble, darunter Graham Norton, Domhnall Gleeson, Lewis Capaldi, Greta Lee, Jodie Turner-Smith und sogar Cillian Murphy.

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Als Swift vergangene Woche bei den iHeartRadio Music Awards den Preis als Artist of the Year entgegennahm, hielt sie eine bewegende Dankesrede und ließ ihre 20-jährige Karriere Revue passieren. „Danke, dass ihr mir erlaubt habt, aus einem Hobby eine Leidenschaft, aus einer Leidenschaft einen Traum und aus einem Traum einen Beruf zu machen“, sagte sie dem Publikum. Swift, die in dieser Nacht mit sieben Auszeichnungen Geschichte schrieb, fügte hinzu: „Danke, dass ihr mir das so lange gegönnt habt. Ich wünsche euch alles Gute bei allem, was ihr tut.“