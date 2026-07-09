Taylor Swift: Erste Emmy-Nominierungen seit über zehn Jahren für „The Eras Tour: The Final Show“

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Nur wenige Tage nach ihrer Hochzeit mit Kansas-City-Chiefs-Spieler Travis Kelce hat Taylor Swift insgesamt fünf Emmy-Nominierungen bei den 78. Emmy Awards eingeheimst – ihre ersten Nods bei der Verleihung seit mehr als einem Jahrzehnt.

„Taylor Swift: The Eras Tour: The Final Show“ ist nominiert in den Kategorien Outstanding Variety Special (Pre-Recorded), Best Directing for a Variety Special (Glenn Weiss), Outstanding Picture Editing for Variety Programming, Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special sowie Outstanding Technical Direction and Camerawork for a Special.

Swifts Konzertfilm tritt in der Kategorie Outstanding Variety Special (Pre-Recorded) gegen Comedy-Specials von Nikki Glaser und Dave Chappelle, die neu aufgelegte „The Muppets Show“ sowie das Konzert-Special „Wicked: One Wonderful Night“ an.

Duell mit Bad Bunny

In musikalisch bester Gesellschaft befindet sich Swift auch bei ihren übrigen Nominierungen: Bad Bunnys Super-Bowl-LX-Halftime-Show tritt in gleich mehreren technischen Kategorien gegen „The Eras Tour: The Final Show“ an – darunter Regie, Kameraarbeit und Sound Mixing.

„The Eras Tour: The Final Show“ feierte im Dezember 2025 seine Premiere auf Disney+. Der Konzertfilm dokumentiert die letzte Station der Eras Tour im BC Place Stadium in Vancouver. Da Swift „The Tortured Poets Department“ während der Tournee schrieb und aufnahm, erweiterte sie die Show um die neue Ära – und „The Eras Tour: The Final Show“ hält diesen Abschnitt für die Ewigkeit fest.

„Es war das Ende einer Ära, und wir wussten es“, schrieb sie auf Instagram bei der Ankündigung des Films. „Wir wollten jeden Moment bis zum Abschluss des wichtigsten und intensivsten Kapitels unseres Lebens festhalten, also ließen wir Filmemacher die Tournee begleiten – mit all den Geschichten, die sich durch sie zogen, während sie sich ihrem Ende näherte. Und die letzte Show in ihrer Gesamtheit aufzeichnen.“ Der Konzertfilm erschien zusammen mit „The End of an Era“, einer sechsteiligen Dokumentarserie, die den Zuschauerinnen und Zuschauern einen Blick hinter die Kulissen der gigantischen Tournee und Swifts Privatleben gewährte.

Swifts erster Emmy

Ihren ersten Emmy gewann Swift 2015 in der Kategorie Outstanding Creative Achievement in Interactive Media — Original Interactive Program für „AMEX Unstaged: Taylor Swift Experience“. Das interaktive Erlebnis ermöglichte es Swifties, via Mobile-App in ihr „Blank Space“-Musikvideo einzutauchen.

Außerdem hat Swift kürzlich „I Knew It, I Knew You“ veröffentlicht – einen Song, den sie für den Soundtrack zu „Toy Story 5“ geschrieben hat.

Die Primetime Emmy Awards 2026 sind für den 14. September angesetzt und werden live auf NBC und Peacock übertragen; die Creative Arts Emmys finden am 5. und 6. September statt. „Law & Order: Special Victims Unit“-Star Mariska Hargitay wird als erste Frau seit 15 Jahren durch die Veranstaltung führen.