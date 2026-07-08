Alle Country-Stars bei Taylor Swifts Hochzeit – und warum sie dabei waren

Als Taylor Swift und Travis Kelce am 3. Juli 2026 im Madison Square Garden heirateten, las sich die Gästeliste wie ein Who’s-who von, nun ja, so ziemlich allem auf der Welt. Von Sportlern über Schauspieler bis hin zu Würdenträgern und Diven – ein Promi-Buffet der Extraklasse. Unter den Gästen befanden sich auch eine Handvoll Country-Stars, die den Weg aus Nashville (und darüber hinaus) auf sich nahmen, um die einstige Prinzessin ihres Genres zu feiern – die möglicherweise gerade die Rückkehr zu ihren Wurzeln vorbereitet.

Gerüchten zufolge soll ihr nächstes Album in die Fußstapfen ihrer „Toy Story“-Single „I Knew It, I Knew You“ treten, die einen ausgesprochen country-lastigen Einschlag hat.

War Swift also nur am Schmeicheln gegenüber der twangigen Seite des Spektrums mit diesen Einladungen, um sich bei Nashville wieder ins Gespräch zu bringen? Um das herauszufinden, müssen wir einen Blick in die Geschichtsbücher werfen. Hier ist, was einige der bekanntesten Nashville-Namen auf Taylor und Travis‘ RSVP-Liste mit dem frischgebackenen Ehepaar verbindet.

Bestätigte Gäste

Maren Morris

Die Sängerin von „My Church“ betrat 2018 das Swiftie-Universum, als sie Taylor beim Auftritt in Arlington, Texas, auf der Bühne der „Reputation Stadium“-Tour begleitete und ihren eigenen Hit „The Middle“ performte. Später war Morris als Feature auf „You All Over Me“ zu hören – einem der unveröffentlichten Vault-Tracks auf „Fearless (Taylor’s Version)“ aus dem Jahr 2021.

Kelsea Ballerini

Die Country-Crossover-Künstlerin Ballerini hat ihre Swiftie-Begeisterung nie verheimlicht. In frühen Interviews nannte die Sängerin und „The Voice“-Jurorin Swift als eine ihrer größten Einflüsse. Als der Superstar in den sozialen Medien postete, dass er Ballerinis Debütalbum „The First Time“ von 2015 kurz nach dessen Erscheinen höre, antwortete die „Peter Pan“-Sängerin: „Du bist einer der Hauptgründe, warum ich angefangen habe, Songs zu schreiben und mutig genug (ay?) war, das durchzuziehen. Das hat mein Jahr gemacht.“ Später stand Ballerini gemeinsam mit Swift beim Nashville-Stopp der „1989 World“-Tour auf der Bühne.

Little Big Town

Alle vier Mitglieder der preisgekrönten Country-Gruppe – Karen Fairchild, Kimberly Schlapman, Phillip Sweet und Jimi Westbrook – waren bei der Trauung im Madison Square Garden dabei, und das aus gutem Grund. Swift schrieb einen der meistausgezeichneten Songs der Band: „Better Man“ aus dem Jahr 2016. Ursprünglich für ihr eigenes Album „Red“ von 2012 konzipiert, spielte Taylor den Song Little Big Town an – das erste Mal, dass sie einen ihrer Songs an einen anderen Künstler weitergab – für deren 2017er Album „The Breaker“. Der Track wurde auf den Charts Hot Country Songs und Country Airplay zur Nummer eins, gewann 2017 den Song of the Year bei den 51st Annual Country Music Association Awards, holte 2018 bei den 60th Annual Grammy Awards die Auszeichnung für Best Country Duo/Group Performance und brachte Swift in derselben Nacht eine Nominierung für Best Country Song ein. 2021 veröffentlichte Swift den Song als Vault-Track auf „Red (Taylor’s Version)“.

Kristian Bush und Jennifer Nettles von Sugarland

Sugarland, eines der beliebtesten Duos der Country-Musik, machte 2002 als damaliges Trio mit dem Hit „Baby Girl“ auf sich aufmerksam – genau in der Zeit, als Swift ein Fan wurde. Nettles erzählte 2018 in einem „Billboard“-Interview: „Als sie gerade anfing, hatten wir gerade unsere erste kleine EP namens ‚Premium Quality Tunes‘ herausgebracht. Sie hat noch ein Exemplar davon, das wir für sie signiert haben, als wir ein paar Shows zusammen spielten.“ 2018 veröffentlichte Sugarland ihr sechstes Studioalbum „Bigger“ mit dem von Swift geschriebenen Track „Babe“ (gemeinsam mit Trains Pat Monahan 2012 ko-geschrieben) als zweite Single – inklusive eines Musikvideos mit dem Superstar. (Es war das erste Mal, dass Bush und Nettles einen Song veröffentlichten, den jemand anderes geschrieben hatte.) 2021 nahm Swift ihre eigene Version von „Babe“ als Vault-Track auf „Red (Taylor’s Version)“ auf. Wie Morris stand Sugarland 2018 gemeinsam mit Swift in Arlington während der „Reputation Stadium“-Tour auf der Bühne.

Brad Paisley

Paisley und seine Frau, die Schauspielerin Kimberly Williams-Paisley, posteten im Vorfeld der Feier im Madison Square Garden mehrere Fotos – darunter eines mit Promi-Freund Seth Meyers und dessen Frau, der Menschenrechtsanwältin Alexi Ashe. 2008 bat Paisley Swift, als eine von drei Vorgruppen auf seiner „Bonfires & Amplifiers“-Tour mitzumachen. Damals noch weitgehend unbekannt – ihre Debütsingle „Tim McGraw“ war im Juni 2006 erschienen – spielte Swift ein kurzes Opening-Set, das gelegentlich Sugarlands „Baby Girl“ beinhaltete und mit Eminems „Lose Yourself“ eröffnet wurde. (Es war eine andere Zeit.) Außerdem hatte sie einen Cameo-Auftritt im Musikvideo zu Paisleys 2007er Hit „Online“. Die beiden blieben über die Jahre freundschaftlich verbunden, und einen Tag vor Swifts Hochzeit posteten Paisley und Williams-Paisley ein Instagram-Video, in dem sie Swift und Kelce für ihre Spende von zwei Millionen Dollar an den Store dankten – Paisleys gemeinnützige Organisation in Nashville mit der Mission, „Gemeinschaften zu stärken und Hoffnung zu kultivieren, indem sie gesunde Ernährung und Zugang zu unterstützenden Diensten in einer würdevollen, liebevollen Umgebung bieten“.

Miranda Lambert und die Flatts

Miranda Lambert

Die „Crisco“-Sängerin und ihr Mann, der [ehemalige] heiße Cop Brendan McLoughlin, stiegen mit ihren Nashville-Freunden in den Party-Bus nach MSG. Auch wenn man Lambert und Swift über die Jahre nicht allzu oft miteinander gesehen hat, weiß man, dass die beiden Sängerinnen zur gleichen Zeit in Nashville aufkamen – Lambert brachte ihr erstes Album „Kerosene“ 2005 heraus, nur ein Jahr bevor Taylor ihr eigenes Debüt feierte. 2015 holte Swift Lambert beim Greensboro-Stopp der „1989 World“-Tour auf die Bühne, um gemeinsam ihren Hit „Little Red Wagon“ zu performen. Obwohl Lambert auf den ersten Blick am wenigsten mit Swift verbunden scheint, lieferte sie der Welt jede Menge Vorab-Content zur Hochzeit und teilte auf Instagram eine Reihe von Backstage-Aufnahmen mit Morris, Ballerini, Bush und Little Big Town.

Joe Don Rooney

Zumindest ein Drittel von Rascal Flatts war bei den Tayvis-Nuptials dabei: Leadgitarrist Joe Don Rooney postete ein Foto von sich mit Freundin Jenny Hecht (sowie ein Limo-Selfie) vor der Veranstaltung. Rascal Flatts waren die erste große Act, die Swift einen Tourstart-Platz anboten – allerdings erst, nachdem ihr Erstwunsch Eric Church gefeuert worden war, weil er sein zugeteiltes Zeitfenster überzogen hatte. 2006 stieg Swift in die „Me and My Gang“-Tour ein; Church erzählte später, dass sie ihn anrief, um sicherzustellen, dass zwischen den beiden kein, ähem, böses Blut herrschte. Church versicherte Swift, dass er ihr nicht böse sei, sagte ihr aber, sie schulde ihm eine Kopie ihrer ersten Goldenen Schallplatte, sobald sie es groß rausgebracht habe. Sieben Tage später erreichte Swift diesen Meilenstein, und wenige Wochen darauf überraschte sie den „Springsteen“-Sänger auf seinem Bus mit einem Exemplar. Und Churches letzter Auftritt mit den Flatts? Der fand natürlich im Madison Square Garden statt.

The Chicks

Natalie Maines, Martie Maguire und Emily Strayer – alias the Chicks – waren allesamt bei den Hochzeitsfeierlichkeiten dabei. Das Trio postete Fotos in Schale mit Bildunterschriften wie „we woke up like this“ und „What?!“ Ihr Erscheinen war für langjährige Swift-Fans keine Überraschung, denn die Gruppe gehörte zu ihren frühesten Inspirationen. Die Sängerin hat nicht nur erzählt, dass der 1999er Smash-Hit der Chicks, „Cowboy Take Me Away“, der erste Song war, den sie auf der Gitarre lernte – sie erklärte „Billboard“ auch, dass der Mut und der Aktivismus der Band ihr den Weg geebnet hätten. „Früh in meinem Leben zeigten mir diese drei Frauen, dass Künstlerinnen ihre eigenen Instrumente spielen können und dabei trotzdem eine flamboyante Bühnenshow abliefern“, sagte Swift in einem Interview mit dem Magazin aus dem Jahr 2020. „Sie lehrten mich, dass Kreativität, Exzentrizität, unentschuldigte Kühnheit und Kitsch gemeinsam authentisch funktionieren können. Und am wichtigsten: Sie zeigten einer ganzen Generation von Mädchen, dass weibliche Wut ein gemeinsames Erlebnis sein kann – genau in dem Moment, als wir zum ersten Mal hörten, wie Natalie Maines brüllt: ‚that Earl had to DIE.’“ Inspiriert und gestärkt kollaborierte Swift in der Folge mehrfach mit den Chicks. 2015 lud sie Maines beim Los-Angeles-Stopp der „1989 World“-Tour auf die Bühne ein, um „Goodbye Earl“ zu performen, und 2019 waren die Chicks auf dem „Lover“-Song „Soon You’ll Get Better“ zu hören – einer emotionalen Hommage an Swifts Mutter Andrea, die damals gegen Krebs kämpfte.

Gerüchte um weitere Gäste

Kenny Chesney

Aufmerksame Swifties bemerkten, dass Chesney seine Auftritte Anfang Juli im April abgesagt hatte – was möglicherweise darauf hindeutet, dass der „She Thinks My Tractor’s Sexy“-Sänger anderweitig zu tun hatte. Ein Auftauchen bei Taylors Hochzeit würde Sinn ergeben: 2007 war sie als Vorgruppe für Chesney auf seiner „Flip Flop“-Tour eingeplant, doch der Biersponsor der Tour teilte Chesney mit, dass er keine Minderjährige auf dem Programm haben dürfe. Chesney rief Swift persönlich an, um ihr die Nachricht zu überbringen, und schickte ihr einen Scheck, um ihre Verluste zu decken. Swift sagte später gegenüber „Time“: „Es war mehr Geld, als ich in meinem Leben je gesehen hatte. Ich konnte meiner Band Boni zahlen. Ich konnte meine Tourbusse bezahlen. Ich konnte meine Träume finanzieren.“

Tim McGraw

Taylors Verhältnis zum Sänger von „Live Like You Were Dying“ geht weit über den Titel ihrer Debütsingle hinaus („Tim McGraw“). Tatsächlich beeindruckte die junge Swift ihren Namensgeber so sehr, dass er sie als Vorgruppe auf die „Soul2Soul“-Tour einlud, bei der er gemeinsam mit seiner Frau Faith Hill headlinete. Das Paar betreute die junge Taylor über Jahre hinweg, und sie arbeiteten häufig zusammen. McGraw nahm sie als Feature in seinen Hit „Highway Don’t Care“ auf – gemeinsam mit Keith Urban –, und Swift lud McGraw (und Hill) im Laufe der Jahre viele Male auf ihre Bühnen ein. Es überrascht daher kaum, dass McGraw Gerüchten zufolge bei der Hochzeit aufgetreten sein soll – neben Ikonen wie Paul McCartney und Stevie Nicks. Zumal der Juni der 20. Jahrestag der Veröffentlichung von „Tim McGraw“ war.

Eric Church

Auch wenn es keine gemeldeten Sichtungen des Chief im MSG gab, spekulieren Swifties, dass Church tatsächlich bei der Hochzeit anwesend war. Angesichts seiner Geschichte mit dem Star (siehe oben) und seiner anhaltenden Unterstützung für ihre Karriere würde es uns nicht wundern, wenn er dabei gewesen wäre – Ray-Bans und alles.