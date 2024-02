Taylor Swift: Alles zum neuen Album „The Tortured Poets Department“

Taylor Swift hat am Sonntagabend bei den 66. Grammys in Los Angeles als erste Person in der Award-Geschichte vier Auszeichnungen für das „Album des Jahres“ gewonnen und gab ihren Fans bei ihrer Dankesrede auch gleich etwas Großes zurück: Die „Swifties“ können sich auf ein neues Album freuen, das „The Tortured Poets Department“ heißen wird.

Neues Album von Taylor Swift: Wann erscheint „The Tortured Poets Department“?

In ihrer Dankesrede sagte Taylor Swift: „Ich weiß, dass die Art und Weise, wie die Recording Academy gewählt hat, ein direktes Spiegelbild der Leidenschaft der Fans ist. Also möchte ich mich bei den Fans bedanken, indem ich euch ein Geheimnis verrate, das ich in den letzten zwei Jahren vor euch geheim gehalten habe, nämlich dass mein brandneues Album am 19. April erscheint.“

Gleich nachdem sie die Bühne verlassen hatte, postete sie zudem das Cover ihres neuen Albums mit den Worten: „In der Liebe und der Poesie ist alles erlaubt.“

Bereits im Vorfeld hatten aufmerksame Fans bemerkt, dass Taylor Swift offenbar etwas geplant habe. Denn auf ihren sozialen Kanälen war das Profilfoto getauscht worden. Das neue Bild ähnelte der Ästhetik, die man bereits vom „Reputation“-Album kennt, weshalb einige überzeugt waren, dass nun „Reputation (Taylor’s Version)“ angekündigt werden würde. Taylor Swift ist allerdings immer für eine Überraschung gut.

„Reputation“ war 2017 erschienen, dem folgten „Lovers“ im Jahr 2019, „Folklore“ und „Evermore“ 2020 und das 2022 veröffentliche „Midnights“, für das sie nun abermals mit dem Grammy für das „Album des Jahres“ ausgezeichnet wurde.

Taylor Swift: Wann erscheint neue Musik vom Album „The Tortured Poets Department“?

Es ist davon auszugehen, dass Taylor Swift bereits in den kommenden Wochen eine neue Single oder zumindest einen ersten Teaser aus dem neuen Album präsentieren wird, um die Vorfreude und Neugier der Fans bis zum Erscheinungsdatum am 19. April zu steigern.

Nicht nur im Albumtitel, sondern auch auf der handschriftlichen Seite, die Swift zum Cover postete, thematisiert sie als „Vorsitzende des Tortured Poets Department“ abermals verflossene Lieben und die Verurteilung dafür, ihre privaten Erfahrungen in der Musik zu verarbeiten.