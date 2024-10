Ringo Starr kündigt mit „Look Up“ ein neues Country-Album an und veröffentlicht neue Single

Ringo Starr veröffentlicht am 10. Januar 2025 ein neues Country-Album mit dem Titel „Look Up“. Die von T Bone Burnett produzierte und mitgeschriebene Platte wurde in Nashville und Los Angeles aufgenommen. Der Track „Time On My Hands“ kann ab dem heutigen Freitag (18. Oktober) über Stream oder auf YouTube gehört werden.

Hört euch hier Starrs’ neue Single „Time On My Hands“ an:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube

Starr hat bei allen Titeln auch Schlagzeug gespielt und den Abschluss-Song „Thankful“ mit Alison Krauss verfasst. „Ich habe Country-Musik schon immer geliebt. Und als ich T Bone bat, einen Song für mich zu schreiben, dachte ich nicht einmal daran, dass es ein Country-Song sein würde – aber natürlich war er es, und er war so schön“, sagt der 84-Jährige.

Während seiner Jahre mit den Beatles schrieb Starr bereits zahlreiche Country-Songs und nahm 1970 das Country-Album „Beaucoups of Blues“ als sein zweites Soloalbum auf.

Das ist die Titelliste von „Look Up“: