Taylor Swift: „The Fate of Ophelia” als intime Acoustic Version hören

Taylor Swift kehrt zu ihren Wurzeln zurück. Donnerstagabend (30. Oktober) stellte die Sängerin „The Fate of Ophelia (Alone in My Tower Acoustic Version)” vor, eine Akustikgitarren-Version des Eröffnungstracks ihres aktuellen Albums „The Life of a Showgirl”.

Limitierte Edition für Fans

Swift veröffentlichte die Version auch als limitierte Single-CD, die die Akustikversion und eine instrumentale Akustikversion des Tracks enthält. Die CD ist nur am 31. Oktober erhältlich.

Swift veröffentlichte Anfang dieses Monats ihr zwölftes Studioalbum „The Life of a Showgirl“. Sie veröffentlichte vor der LP keine Singles, aber nach deren Erscheinen gab es ein Musikvideo zu „The Fate of Ophelia“. Das Video wurde erstmals im Rahmen von The Official Release Party of a Showgirl gezeigt, Swifts Film, der vom 3. bis 5. Oktober in den Kinos lief.

Das von Swift selbst inszenierte und geschriebene Video zur Single beginnt mit Swift als der tragischen Shakespeare-Heldin Ophelia aus „Hamlet“ in einem Gemälde an der Wand eines Hotels, bevor sich herausstellt, dass es sich um ein Set handelt. Anschließend verkörpert sie verschiedene Showgirls aus verschiedenen Epochen und in aufwendigen Kulissen, wo sie von Tänzern und der Band ihrer „Eras Tour“ begleitet wird. Der Höhepunkt ist ein Hotelzimmer, in dem Swift sich selbst spielt.

Ein unerwarteter Museumsboom in Wiesbaden

Der Erfolg des Songs und des Musikvideos hatte einen ungewöhnlichen Nebeneffekt. Seit der Veröffentlichung des Videos strömen Fans in das Museum Wiesbaden in Deutschland, um Friedrich Heysers Gemälde „Ophelia“ aus dem Jahr 1900 zu sehen, das Swift offenbar als Inspiration gedient hat.

„Wir erleben derzeit einen regelrechten Ophelia-Boom und sind darüber ziemlich überrascht und glücklich“, sagte Museums-Sprecherin Susanne Hirschmann vor einigen Wochen dem britischen „Guardian“. Sie fügte hinzu: „Um ehrlich zu sein, war das ein Schock. Eine Kollegin von uns hat eine Freundin, die Swift-Fan ist, und ihr ist aufgefallen, dass die Eröffnungsszene des Videos eine Ähnlichkeit [mit dem Gemälde von Heyser] hat, und wir dachten: Wow, was für ein Zufall – das ist aufregend.“