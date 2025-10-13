Taylor Swift: Hier gibt’s „The End of an Era“ & „The Final Show“ zu sehen

Interview über Toten Hosen: „Es ist kein Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen“

Taylor Swift hat in „Good Morning America“ die sechsteilige Dokumentarserie „The End of an Era“ sowie eine erweiterte Version ihres Konzertfilms „Eras Tour“ angekündigt. Ab dem 12. Dezember wird die Musikerin die Serie exklusiv auf Disney+ veröffentlichen. Zwei Folgen starten am Premierentag, die restlichen werden wöchentlich folgen.

Zum ersten Mal gewährt Swift einen Blick hinter die Kulissen ihres Lebens während einer der ambitioniertesten Tourneen der Popgeschichte. Die Ankündigung erfolgte am Montag – zufällig am 13. Oktober.

In einem Ausschnitt aus der Serie ist Swift nach einer Show zu sehen: Zu aufgedreht, um schlafen zu gehen, lässt sie sich ein Bad einlaufen, schaut fern und signiert 2.000 CDs, bis das Adrenalin nachlässt.

Hinter den Kulissen der „Eras Tour“

Mit der Doku-Serie verbindet Swift eine zweite Veröffentlichung. „The End of an Era“ erscheint parallel zu „Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show“, einer erweiterten Fassung des Konzertfilms. Als dieser ursprünglich während der Tournee veröffentlicht wurde, war „The Tortured Poets Department“ noch nicht erschienen.

Das Album wurde später in die Setlist integriert, die für diese Ausgabe bei der letzten Show in Vancouver aufgezeichnet wurde. „Es war das Ende einer Ära, und wir wussten es“, schrieb Swift auf Instagram.

„Wir wollten jeden Moment bewahren, der zum Höhepunkt des wichtigsten und intensivsten Kapitels unseres Lebens führte. Deshalb erlaubten wir den Filmemachern, diese Tour und alle Geschichten, die sich währenddessen entwickelten, festzuhalten – und die letzte Show in ihrer Gesamtheit zu filmen.“

Das Ende einer Ära – und ein neues Kapitel

Im Konzertfilm treten unter anderem Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran und Florence Welch auf, ebenso wie Freunde und Familienmitglieder, die Swift während der langen Tour unterstützten.

Am Sonntag kündigte „Good Morning America“ in einem Werbespot an, „das nächste Kapitel“ für Swift zu enthüllen. „Sie macht es wieder. Taylor Swift bricht mit über 4 Millionen verkauften Einheiten alle Rekorde und hat das erfolgreichste Albumdebüt aller Zeiten hingelegt“, heißt es im Teaser-Video, das einen Ausschnitt aus Swifts Clip „The Fate of Ophelia“ zeigt.

Swifts aktuelles Album „The Life of a Showgirl“ stellt seit seiner Veröffentlichung am 3. Oktober neue Rekorde auf. Bereits am Tag danach wurden 2,7 Millionen Einheiten in physischer Form verkauft.

Rekorde und neue Meilensteine

Die begleitende „Official Release Party of a Showgirl“ erreichte am Wochenende Platz eins der US-Kinocharts. Bis zum 8. Oktober übertraf das Album mit 3,5 Millionen verkauften Einheiten Adeles „25“-Rekord aus dem Jahr 2015.