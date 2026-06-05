Taylor Swift ehrt Jessie mit gefühlvollem „Toy Story 5“-Song

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Jessie bekommt endlich ihre Blumen: In Taylor Swifts „Toy Story 5“-Song „I Knew It, I Knew You“ steht die geliebte Pixar-Figur, die auch das Cover des Tracks ziert, ganz im Mittelpunkt – und Swift kehrt dabei zu ihren Country-Wurzeln zurück.

Auf dem beschwingt-eingängigen Track singt Swift den Refrain: „I saw you, standing there in the light of the window / Wearing that same smile / Man, it’s been a while.“ Für die Produktion und das Songwriting holte sie sich ihren langjährigen Weggefährten Jack Antonoff ins Boot – die beiden hatten zuletzt 2024 für „The Tortured Poets Department“ zusammengearbeitet.

Den Track hatte die Singer-Songwriterin Anfang der Woche angekündigt und dabei ihre tiefe Zuneigung zur Filmreihe zum Ausdruck gebracht. „Das Schreiben dieses Songs fühlte sich gleichzeitig wie ein musikalischer Aufbruch und wie ein Nach-Hause-Kommen an. Etwas für Jessie zu schaffen war eine neue Herausforderung und fühlte sich zugleich wie die natürlichste Sache der Welt an“, schrieb Swift in einem Instagram-Post, dem sie einen herzerwärmenden Clip beifügte, der sie als kleines Mädchen im Cowgirl-Kostüm zeigt. Als Fan der Reihe seit ihrem fünften Lebensjahr sei „Toy Story“ ein Abenteuer, auf dem sie bleiben wolle – „bis ins Unendliche und noch viel weiter“.

Drei Versionen des Songs

Swift hat „I Knew It, I Knew You“ in drei Versionen aufgenommen; die Akustik- und die Klavierfassung sind exklusiv als CD über ihre Website erhältlich.

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Gerüchte über Swifts Beteiligung am fünften Teil der Reihe kursierten bereits Ende April, als ihre Website kurzzeitig einen Countdown zeigte und sich vom Showgirl-Ästhetik-Look in das ikonische Wolken-Hintergrundbild aus „Toy Story“ verwandelte. Obwohl der Countdown ins Leere lief, tauchten am 29. Mai plötzlich „Toy Story“-Werbetafeln mit einem riesigen „TS“ auf. Pixar und Disney teilten daraufhin Videos des Plakats auf ihren Instagram-Accounts – mit Jessie, die über den Laufsteg tanzt, und einer Bildunterschrift, die auf Swifts „Shake It Off“ anspielte.

Ihr zwölftes Studioalbum, „The Life of a Showgirl“, veröffentlichte Swift 2025 über Republic Records. „Toy Story 5“ kommt am 19. Juni in die Kinos – und fällt damit auf den Tag genau mit dem 20. Jahrestag von Swifts Debütsingle „Tim McGraw“ zusammen.