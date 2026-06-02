Taylor Swift kehrt mit neuem Song „I Knew It, I Knew You“ für „Toy Story 5“ zu ihren Country-Wurzeln zurück

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Die bevorstehenden Abenteuer von Woody, Jessie und Buzz Lightyear haben gerade eine aufregende Wendung bekommen: Taylor Swift hat einen neuen Song für „Toy Story 5“ aufgenommen – er heißt „I Knew It, I Knew You“.

Den Track kündigte der Popstar heute auf ihrer Website an und enthüllte dabei drei CD-Singles mit verschiedenen Versionen des Songs (Regular, Piano und Acoustic). Der Release ist für den 5. Juni geplant. (Wer beim Songtitel stutzt: Gracie Abrams hat einen Track namens „I Knew It, I Know You“.)

„Ich habe immer davon geträumt, für diese Figuren zu schreiben, die ich geliebt habe, seit ich als Fünfjährige den ersten ‚Toy Story‘-Film gesehen habe“, schrieb Swift auf Instagram. „Ich habe mich sofort in ‚Toy Story 5′ verliebt, als ich das Glück hatte, ihn in einem frühen Stadium zu sehen, und ich habe diesen Song geschrieben, sobald ich nach der Vorführung nach Hause kam. Manchmal weiß man es einfach, oder?“

Swift und Antonoff wieder vereint

Swift hat „I Knew It, I Knew You“ gemeinsam mit ihrem langjährigen Kollaborateur Jack Antonoff geschrieben und produziert – es ist ihre erste gemeinsame Arbeit seit „The Tortured Poets Department“ aus dem Jahr 2024. Laut einer Pressemitteilung wurde der Track von Jessie inspiriert, der Cowgirl-Figur, der Joan Cusack ihre Stimme leiht. Dabei kehrt Swift zu ihren Country-Anfängen zurück.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Es ist unglaublich, wie viel es bedeutet, dass Taylor diesen Song geschrieben und aufgenommen hat“, erklärte „Toy Story 5“-Regisseur Andrew Stanton in einem Statement. „Ihre Verbindung zu Jessie und die Unmittelbarkeit, mit der sie verstand, was die Figur durchmacht, war unverkennbar. Der Song ist so tief mit ‚Toy Story‘ verwurzelt – so sehr, dass er beim ersten Hören sofort wirkte, als hätte er schon immer dazugehört, wie ein lang verlorenes Familienmitglied. Es war Fügung.“

Die Sängerin hatte bereits angekündigt, dass auf ihrer Website bald „Toy Story“-bezogene Neuigkeiten folgen würden – via einem Countdown-Timer, auf dem Jessie zu Pferd ritt und tanzte. Am Montag, den 1. Juni, um 20 Uhr MEZ war es dann soweit.

Spekulationen und Easter Eggs

Ganz überraschend kam die Nachricht nicht. In den Tagen vor Swifts offizieller Ankündigung kursierten bereits Gerüchte über ihre Beteiligung. Den Anfang machte der 30. April, als Swifts offizielle Website kurzzeitig einen Countdown mit einem scheinbar „Toy Story“-inspirierten Hintergrund anzeigte – der dann nach wenigen Minuten wieder verschwand. Der Timer schien 48 Stunden herunterzuzählen, bevor er irgendetwas enthüllen würde, nur um kurz darauf spurlos zu verschwinden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Swifties spekulierten, dass „Toy Story 5“ einen Song von Swift im Soundtrack enthalten könnte – manche tippten sogar auf den Abspann-Track. Andere vermuteten, Swift könnte eine Figur im Film sprechen. Das Filmstudio und Swift selbst schwiegen zunächst zu den Gerüchten. Doch am 27. Mai wichen die „Toy Story 5“-Regisseure Andrew Stanton und McKenna „Kenna“ Harris sowie Produzentin Lindsey Collins den Fragen in einem Interview aus: Stanton meinte, es wäre eine „verdammte Ehre“, Collins sagte mit Betonung auf „wäre“: „Das wäre ziemlich großartig.“ Stanton dementierte allerdings klar, dass ein Swift-Song den Film beschließen würde. „Die traurige Wahrheit ist: Wir haben letzte Woche zugeschaut, wie der Film abgemischt wurde, und der Song am Ende war nicht von Taylor Swift“, sagte er.

Dann tauchten am Freitag, dem 29. Mai, mysteriöse Werbetafeln auf. Sie zeigten ein „TS“ in leuchtendem Gelb – offensichtlich sowohl auf „Toy Story“ als auch auf Swift anspielend – auf blauem Grund mit weißen Wolken. Genau 13 davon, wohlgemerkt: Swifts Glückszahl, und ihr Geburtstag ist der 13. Dezember. Diese Easter Eggs, die zugleich die Initialen des Films und der Sängerin trugen, verliehen den Spekulationen neuen Auftrieb. Am Samstag, dem 30. Mai, teilte Pixar schließlich die betreffende Werbetafel – diesmal mit einer tanzenden Jessie darauf, aber noch ohne Song. „Sie erfindet diese Moves im Handumdrehen!“, hieß es in der Bildunterschrift.