Teyana Taylor zur BET-Awards-Ikone des Jahres 2026 gekürt

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Teyana Taylor ist von BET zur Icon of the Year 2026 ernannt worden. Am Dienstag (9. Juni) gab der Sender bekannt, dass Taylor die Auszeichnung erhält – überreicht wird sie ihr bei den BET Awards 2026, die am 28. Juni ausgestrahlt werden.

Der Icon-of-the-Year-Award ehrt Künstlerinnen und Künstler, deren kreative Leistungen und kulturelle Strahlkraft die Entertainmentlandschaft nachhaltig geprägt haben.

Laut einer Pressemitteilung beschreibt der Sender die Geehrten als Persönlichkeiten, „deren Einfluss sich nicht in Jahren messen lässt, sondern im unbestreitbaren Gewicht, das sie in jeden Raum, jedes Gespräch und jeden Winkel der Kultur tragen, den sie berühren.“

BET feiert Taylors Einfluss

Connie Orlando, EVP für Specials, Music Programming und Music Strategy bei BET, würdigte Taylors Wahl zur Icon of the Year 2026 und hob dabei die Furchtlosigkeit und Entschlossenheit ihres kreativen Ansatzes hervor.

„Teyana Taylor verkörpert, was es in diesem Moment bedeutet, eine Ikone zu sein“, erklärte Orlando in einem Statement. „Sie bittet nicht um einen Platz am Tisch – sie baut den Tisch, gestaltet die Räume und gibt den Ton vor für alle, die eintreten. Ihre Handschrift ist überall in der Kultur zu finden, und es ist eine Ehre, alles, wofür sie steht, in der größten Nacht der Kultur zu feiern.“

Die gebürtige Harlemerin begann ihre Karriere Mitte der 2000er-Jahre: Als gefeierte Tänzerin und Choreografin sammelte sie früh die Unterstützung von Beyoncé, Jay-Z, Pharrell Williams und anderen.

Von Harlem zur Grammy-Nominierung

2014 veröffentlichte Taylor ihr Debütalbum „VII“. Seitdem sind drei weitere Studioalben erschienen, darunter das 2025er-LP „Escape Room“, das Anfang des Jahres eine Grammy-Nominierung in der Kategorie Best Rap Album erhielt.

Als Schauspielerin wurde Taylor zudem für den Academy Award nominiert – für ihre Rolle als Perfidia Beverly Hills in Paul Thomas Andersons Film „One Battle After Another“ aus dem Jahr 2025. Die 35-Jährige hatte bei den BET Awards bereits zweimal den Preis als Video Director of the Year gewonnen: erstmals 2020 und zuletzt 2023.

Die von Druski moderierte Show BET Awards 2026 wird am Sonntag, den 28. Juni, ab 8 Uhr ET/PT live aus dem Peacock Theater in Los Angeles übertragen.