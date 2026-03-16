Teyana Taylor konfrontiert Oscar-Aggressor: „Was ist dein Problem?“

Teyana Taylor verließ die Oscar-Verleihung in bester Stimmung, nachdem Paul Thomas Andersons „One Battle After Another“, für den sie eine Nominierung als Beste Nebendarstellerin erhalten hatte, den Preis für den Besten Film gewonnen hatte. Doch bevor der Abend zu Ende war, geriet die Schauspielerin mit jemandem aneinander, der sie beim Verlassen des Saals im Gedränge angeblich „geschubst“ hatte.

„Du bist ein Mann, der einer Frau die Hand auflegt“, sagte Taylor in einem Video, das aus einem Winkel aufgenommen wurde, der das Gesicht der angesprochenen Person nicht zeigt. „Das ist sehr unhöflich.“ Sie verschwendete nicht allzu viel Energie auf ihn, schilderte einer in der Nähe stehenden Person aber, was passiert war. „Er hat mich buchstäblich geschubst“, sagte sie und fügte hinzu, dass der Mann auch eine andere Frau „fast“ umgerempelt hätte. „Was ist dein Problem? Du hast uns gerade noch auf der Bühne gesehen. Alle haben eine gute Zeit, aber wenn du mich schubst, ist das eine andere Sache. Fass mich nicht an. Drück mich nicht weg.“

Taylor war zu diesem Zeitpunkt in Begleitung ihrer Mutter sowie ihres „One Battle After Another“-Kollegen Chase Infiniti. Später, im Gespräch mit TMZ, schilderte sie den Ablauf des Abends noch einmal genauer. „Alle hatten eine gute Zeit, die Security hat einfach zu viel gemacht“, sagte sie. „Es gibt immer diesen Einen, aber mir geht es bestens. Ich bin glücklich. Es gibt nichts zu rätseln. Das Erste, was die Leute tun, ist Annahmen zu treffen. Aber ich toleriere keine Respektlosigkeit, besonders wenn sie unbegründet und provokationslos ist.“

Feiern und Frust

Während der gesamten Oscarverleihung feierte Taylor jeden Sieg für „One Battle After Another“ wie ihren eigenen. Neben dem Besten Film gewann der Film Preise für das Beste Casting, die Beste Regie für PTA, das Beste adaptierte Drehbuch sowie den Besten Nebendarsteller für Sean Penn, der nicht anwesend war.

Obwohl der Oscar für die Beste Nebendarstellerin letztlich an Amy Madigan für „Weapons“ ging, war Taylor der Favorit von ROLLING STONE. „Es gab im vergangenen Jahr kaum eine Performance, die so umgehauen hat wie ihre Verkörperung von Perfidia Beverly Hills, der Figur in ‚One Battle‘, die alles ins Rollen bringt“, schrieb David Fear. „Sie spielt klein und subtil (achtet darauf, wie sie euch zeigt, dass Perfidia ihre Züge kalkuliert – allein durch Augenbewegungen). Sie spielt groß und kühn. Sie lässt einen das Gefühl haben, jemanden zu beobachten, der alles kann. Man denkt noch an ihre Figur, wenn sie gar nicht auf der Leinwand zu sehen ist. Das ist alles Teyana.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Taylor war auch für andere Gewinner genauso ausgelassen. Als Madigan gewann, sprang sie von ihrem Sitz auf. Dennoch wurden Videos von ihr aus dem Verlauf des Abends von Nutzern geteilt, die versuchten, ihre Begeisterung während der Show und ihren späteren Ärger mit dem Sicherheitsmann als übertrieben darzustellen. Taylor wehrte sich noch am selben Nachmittag gegen diejenigen, die ihr Reaktionen vorschrieben.

Taylors Antwort auf Kritik

„Die Welt steckt so voller Elend, dass verbitterte Herzen das Gesicht des Glücks vergessen haben“, schrieb sie auf X. „Sie gewöhnen sich daran, schlechte Verlierer zu sein – wenn sie dann echten Sportsgeist sehen, macht sie das nervös! Wie Weihwasser, das einen Dämon berührt. Denn für den Sieg eines anderen zu klatschen, erfordert etwas, das viele Menschen nie gelernt haben … wie man mit Anstand und echter Freude gewinnt und wie man mit Würde, erhobenem Haupt und Haltung verliert.“

Die Niederlage nimmt sie hin – aber bei Respektlosigkeit zieht sie zu Recht eine klare Grenze.