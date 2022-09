Das „Revolver“-Album der Beatles wird neu aufgelegt, erstmals in neuem Stereo- und Dolby Atmos-Mix, erweitert um bislang unveröffentlichte Session-Mitschnitte und Demo-Takes. Ebenfalls in der Box: „Paperback Writer“/„Rain“ als 4-Track-EP. Die diversen Konfigurationen erscheinen am 28. Oktober 2022.

Abgemischt in Stereo- und Dolby Atmos wurden die 14 Songs von Giles Martin und dem Tontechniker Sam Okell. Der Original-Mono-Mix des Albums basiert auf den Original-Mastertapes aus dem Jahr 1966.

2022er-Mix von „Taxman“:

Alle „Revolver“-Special-Editions beinhalten den neuen Stereo-Mix, der auf den Original-Vierspur-Mastertapes basiert. Die physischen/digitalen „Super Deluxe“-Varianten vereinen auch den Mono-Mix der Original-Version, außerdem 28 Session-Mitschnitte („early takes“) und Demoversionen. Dazu gibt es eine 4-Track-EP mit den neuen Stereo-Mixes, plus den Remastered-Mono-Mixes von „Paperback Writer“ und „Rain“.

KONFIGURATIONEN:

Revolver Ltd. Super Deluxe (5CD) oder Ltd. Super Deluxe (4LP + 7” EP): je 63 Tracks

* 5CD (Stereo- & Mono-Audioversionen) mit 100-seitigem Hardcover-Buch im Slipcase (31,9×31,4cm)

* 4LP + 7“ EP (Stereo- & Mono-Audioversion); Half-Speed-Mastering auf 180g-Vinyl, inkl. 100-seitigem Hardcover-Buch im Slipcase (31,9×31,4cm)

DISC 1: Revolver (Neuer Stereo-Mix): 14 Tracks

DISCS 2 & 3: Sessions (stereo & mono): 31 Tracks

DISC 4: Revolver (Original Mono-Master): 14 Tracks

DISC 5: Revolver EP: 4 Tracks

„Paperback Writer“ & „Rain“ (je neuer Stereo-Mix & Original-Mono-Mix; remastered)

* Digital Audio Collection (Stereo & Hi-res 96kHz/24-bit Stereo + Mono + Dolby Atmos)

Revolver Ltd. 2CD Deluxe: 29 Tracks

* 2CD im Digipak mit 40-seitigem Booklet; (gekürzte Version des Buches aus der Super-Deluxe-Edition)

DISC 1: Revolver (Neuer Stereo-Mix): 14 Tracks

DISC 2: Sessions Highlights + „Paperback Writer“ & „Rain“ (Neue Stereo-Mixes): 15 Tracks

Revolver 1CD Standard oder 1LP Standard oder Ltd. 1LP Picture Disc: 14 Tracks

* 1CD im Digipak (Neuer Stereo-Mix)

* 1LP (Neuer Stereo-Mix) auf 180g-Vinyl; Half-Speed-Mastering

* Limited Edition 1LP Vinyl Picture-Disc-Variante (Neuer Stereo-Mix) im Design des Original-Coverartworks

* Digital (Neuer Album-Mix in Stereo & Hi-res 96kHz/24-bit Stereo + neuer Dolby Atmos-Mix)

Alle Versionen beinhalten das Original-Artwork von Klaus Voormann. Das Hardcover-Buch der Super-Deluxe-CD- und -Vinyl-Varianten weist ein Vorwort von Paul McCartney auf, gefolgt von einer Einführung von Giles Martin und einem Aufsatz von Questlove.