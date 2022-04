The Clash: „Combat Rock / The People’s Hall“ erscheint als Special Edition

Mit der Special Edition von „Combat Rock“ / „The People’s Hall“ erscheint das The-Clash-Album von 1982 neu – am 20. Mai 2022 kommt das Werk als 2-CD-Set und 3-LP-Version. Schon seit Donnerstag (07. April) ist die zuvor unveröffentlichte Zusammenarbeit „Rock the Casbah“ / „Red Angel Dragnet“ als limitierte 7-Inch-Single erhältlich.

„Combat Rock“ ist das letzte gemeinsame Album, das The Clash in ihrer Klassiker-Besetzung Joe Strummer, Mick Jones, Paul Simonon und Topper Headon einspielten. Die Platte wurde ihr größter Hit, und neben „Rock the Casbah“ wurde vor allem „Should I Stay Or Should I Go“ populär, nicht zuletzt wiederentdeckt 1991 durch eine Jeans-Werbung.

Als The Clash 1981 nach 17 Konzerten im New Yorker „Bond’s Casino“ nach London zurückgekehrt waren, probten sie in „The People’s Hall“ in der von Aktivisten gegründeten Republic of Frestonia in der Nähe der Latimer Road. Von dort ging es auf eine Südostasien-Tournee; das Covermotiv entstand in Thailand. Die Tracklist mit bislang unveröffentlichten Titeln und seltenen frühen Fassungen dokumentieren den Zeitraum zwischen der Veröffentlichung der Single „Radio Clash“ bis zu „Combat Rock“.

Die seit Donnerstag erhältliche Doppel-Single „Red Angel Dragnet“ und „Rock The Casbah“ paart The Clash mit dem inzwischen verstorbenen Ranking Roger, Frontmann von The Beat.

‘Combat Rock / The People’s Hall’ – Titelliste 3LP-Set:

‘Combat Rock’ – SIDE A

1. ‘Know Your Rights’

2. ‘Car Jamming’

3. ‘Should I Stay Or Should I Go’

4. ‘Rock The Casbah’

5. ‘Red Angel Dragnet’

6. ‘Straight To Hell’

‘Combat Rock’ – SIDE B

1. ‘Overpowered By Funk’

2. ‘Atom Tan’

3. ‘Sean Flynn’

4. ‘Ghetto Defendant’

5. ‘Inoculated City’

6. ‘Death Is A Star’

‘The People’s Hall’ – SIDE A

1. ‘Outside Bonds’

2. ‘Radio Clash’

3. ‘Futura 2000’

‘The People’s Hall’ – SIDE B

1. ‘First Night Back In London’

2. ‘Radio One’ – Mikey Dread

3. ‘He Who Dares Or Is Tired’

4. ‘Long Time Jerk’

5. ‘The Fulham Connection’

‘The People’s Hall’ – SIDE C

1. ‘Midnight To Stevens’

2. ‘Sean Flynn’

3. ‘Idle In Kangaroo Court’

4. ‘Know Your Rights’