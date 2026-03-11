Die 10 besten Punk-Alben aller Zeiten

10. Television, „Marquee Moon“

Television verfügen über eine derart enorme Punk-Glaubwürdigkeit, dass sie 1974 tatsächlich beim Bau der Bühne im CBGB mithalfen und zur ersten Band ihrer Art wurden, die regelmäßig in dem schäbigen New Yorker Club auftrat.

Als sie schließlich zwei Jahre später ihr Debütalbum aufnahmen, hatten sie Bassist Richard Hell verloren, der ausstieg, um die Voidoids zu gründen. Doch sie verfügten weiterhin über eine herausragende Sammlung von Songs, die endlich im Studio festgehalten werden wollten.

Der komplexe Twin-Gitarren-Sound, den Tom Verlaine und Richard Lloyd auf „Marquee Moon“ etablierten, ähnelte kaum der Musik ihrer CBGB-Kollegen, den Ramones. Er war jedoch ebenso innovativ und einflussreich. U2s The Edge nennt Verlaine als einen seiner größten Einflüsse. Television hätten sicher Großes erreichen können, wären sie nicht nur ein Jahr nach der Veröffentlichung von „Marquee Moon“ auseinandergegangen.

9. Rancid, „… And Out Come the Wolves“

Tim Armstrong und Matt Freeman sammelten ihre ersten Erfahrungen in der späten Achtzigerjahre-Ska-Punk-Band Operation Ivy aus der Bay Area. Als sich die Gruppe 1989 auflöste, gründeten sie Rancid. Ihre ersten beiden Platten sorgten für viel Aufsehen, wenn auch nicht für hohe Verkaufszahlen. Doch 1995 suchte jedes Label nach dem nächsten Green Day, und große Plattenfirmen versuchten verzweifelt, sie unter Vertrag zu nehmen.

Rancid entschieden sich schließlich, bei ihrem Indie-Label Epitaph zu bleiben. Sie nannten ihr drittes Album „…And Out Come the Wolves“ nach der Erfahrung, von Konzernlabels wie Beute gejagt zu werden. Selbst bei Epitaph fand „…And Out Come the Wolves“ ein großes Publikum. MTV und Rockradio spielten die Songs. Rancid wurden zu Helden für Jugendliche, denen Green Day etwas zu poppig und zu populär klangen.

Rancid touren und veröffentlichen weiterhin Alben. Doch sie schafften es nie ganz, ein Album zu veröffentlichen, das so geliebt wird wie „…And Out Come the Wolves“.

8. Dead Kennedys, „Fresh Fruit for Rotting Vegetables“

Die Punkbewegung begann Mitte der 1970er-Jahre in New York, doch bis 1980 tauchten Punkbands überall in Amerika auf. San Francisco hatte eine besonders lebendige Szene, angeführt von der Hardcore-Gruppe Dead Kennedys. Sie schrieben atemberaubend schnelle Songs mit schockierenden Titeln wie „I Kill Children“, „Too Drunk To Fuck“ und ihrem unsterblichen Klassiker „Holiday In Cambodia“.

Es war Musik, die garantiert Ihre Eltern schockierte und erzürnte, und die wilden Konzerte ließen Ramones-Gigs im Vergleich zahm erscheinen. Wie viele Punkbands setzten sie ihr größtes Ausrufezeichen mit ihrem ersten Album.

Auf „Fresh Fruit for Rotting Vegetables“ von 1980 gibt es keinen schwachen Song, und es setzte die Messlatte sehr hoch, die sie im weiteren Verlauf ihrer Karriere nur schwer übertreffen konnten. Die Gruppe löste sich sechs Jahre später auf, und als sie sich 2001 neu formierte, war Frontmann Jello Biafra nicht mehr dabei.

7. The Dead Boys, „Young Loud and Snotty“

The Dead Boys entstammten der kleinen, aber sehr einflussreichen Cleveland-Punkszene der späten 1970er-Jahre, doch sie erhielten erst richtig Aufmerksamkeit, als sie 1977 nach New York zogen und regelmäßig im CBGB spielten. Viele der zentralen Mitglieder waren zuvor in der Proto-Punk-Gruppe Rocket From the Tombs, doch mit dem charismatischen Frontmann Stiv Bators spielten sie vor größerem Publikum und erregten die Aufmerksamkeit von Sire Records.

Das Label veröffentlichte im Herbst 1977 ihr Debüt „Young Loud and Snotty“, das mit der Punkhymne „Sonic Reducer“ beginnt. Dieser eine Song, der ursprünglich von Rocket From the Tombs stammte, machte sie für immer zu Legenden, doch auch der Rest des Albums ist ebenso beeindruckend. Leider war die volatile Gruppe nicht für die Dauer bestimmt, und sie trennten sich nach nur einem weiteren Album im folgenden Jahr. Bators starb 1990, als er in Paris von einem Taxi erfasst wurde.

6. The Ramones, „Rocket to Russia“

Die Ramones mögen ihren Sound mit ihrem Debüt von 1976 etabliert haben, ebenso wie den Punk, wie wir ihn kennen, doch viele Fans sind der Meinung, dass sie ihn erst mit ihrem dritten Album Ende des folgenden Jahres perfektionierten. Es ist die letzte LP mit den ursprünglichen vier Mitgliedern, und die Trackliste liest sich wie ein Greatest-Hits-Album.

„Rockaway Beach“, „Sheena Is a Punk Rocker“, „Cretin Hop“, „Teenage Lobotomy“ und „Here Today, Gone Tomorrow“. Unter den 14 Songs gibt es keinen schwachen Moment, obwohl es nur Platz 49 der Billboard 200 erreichte. Erstaunlicherweise war das ein großer Erfolg für die Band, da ihre ersten beiden Alben nicht über Platz 111 hinauskamen. Die Tragödie der Ramones besteht darin, dass sie erst nach ihrem Ende vollständig gewürdigt wurden.

5. Iggy and the Stooges, „Raw Power“

Die Ramones waren noch unbekannte Teenager in Forest Hills, Queens, als die Stooges mit ihren ersten beiden Alben, „The Stooges“ von 1969 und „Fun House“ ein Jahr später 1970, den Grundstein für Punk legten. Es sind zwei der größten Alben der Rockgeschichte, doch kaum jemand kaufte sie, und die Band schien zur Bedeutungslosigkeit verurteilt.

David Bowie war einer der wenigen, die sie wirklich verstanden, und sobald er berühmt wurde, machte er es sich zur Aufgabe, die Gruppe von den Toten zurückzuholen. Er brachte Iggy Pop und Gitarrist James Williamson nach London und ließ schließlich Stooges-Schlagzeuger Scott Asheton und dessen Bruder Ron Asheton nachkommen, der von der Gitarre zum Bass wechselte. Innerhalb weniger Wochen half Bowie ihnen, „Raw Power“ zu gestalten.

Trotz Bowies Mitwirkung auf dem Höhepunkt seines Ruhms floppte das Album, und die Gruppe löste sich bald darauf auf. Es dauerte viele Jahre, bis „Raw Power“ vollständig gewürdigt wurde, doch heute gilt es als eines der besten Alben der Siebzigerjahre, unabhängig vom Genre.

4. The Clash, „The Clash“

Die Ramones hatten in Amerika nach ihren ersten Alben vielleicht keinen großen Einfluss, doch in England gerieten die Massen ihretwegen in Ekstase, und innerhalb weniger Wochen nach ihren ersten britischen Shows schossen Punkbands im ganzen Land aus dem Boden. Eine der vielversprechendsten war The Clash, zusammengestellt von Bernie Rhodes, einem frühen Vertrauten der Sex Pistols.

Die vier Mitglieder kannten sich kaum, als sie zusammenkamen. Doch sie entwickelten schnell eine enge Verbindung, und Sänger Joe Strummer sowie Gitarrist Mick Jones erwiesen sich als außergewöhnliches Songwriting-Team.

Sie schrieben nahezu jeden Song ihres selbstbetitelten Debüts von 1977 gemeinsam, darunter Klassiker wie „White Riot“, „I’m so Bored With the USA“ und „Career Opportunities“. Die Kritiker in England waren begeistert, doch das amerikanische Label verstand es nicht und brachte es erst zwei Jahre später in die Läden.

3. The Ramones, „The Ramones“

Niemand, der an der Entstehung des ersten Ramones-Albums beteiligt war, ahnte, dass Geschichte geschrieben wurde. Das Label stellte ihnen ein Budget von nur 7.000 Dollar zur Verfügung und bestand darauf, dass es innerhalb weniger Tage aufgenommen wurde. „Die Tontechniker konnten nicht verstehen, was wir machten“, sagte Tommy Ramone kurz vor seinem Tod 2014 zu ROLLING STONE. „Ich bin sicher, der Techniker dachte, er nehme einfach immer wieder denselben Song auf.“

Tatsächlich hatten sie 14 äußerst unterschiedliche Songs geschrieben, wie „Blitzkrieg Bop“, „Judy Is a Punk“ und „Today Your Love, Tomorrow the World“. Letzterer schockierte viele beim Label mit Textzeilen wie: „I’m a Nazi schatze/ Y’know I fight for fatherland“, doch sie veröffentlichten ihn trotzdem. Es erreichte Platz 111, aber Sire wusste, dass sie etwas Besonderes hatten, und hielten an den Ramones fest. Hätten sie sie fallen gelassen, hätte die Musikgeschichte ganz anders verlaufen können.

2. The Clash, „London Calling“

The Clash existierten erst drei Jahre, als sie mit der Arbeit an „London Calling“ begannen, doch sie fühlten sich bereits von den engen Grenzen des traditionellen Punk eingeengt. Die vier Mitglieder hatten Rockabilly, Reggae, Ska und R&B lieben gelernt, und sie wollten all das in ihre neue Arbeit einfließen lassen.

Gemeinsam mit Produzent Guy Stevens entwickelten sie 19 Songs, die sich stark von ihrem bisherigen kleinen Katalog unterschieden. „Es war ein Zeitpunkt, an dem sich alle sehr wohl fühlten, im Studio zu sein und aufzunehmen“, sagte Bassist Paul Simonon 2013 zu ROLLING STONE. „Guy Stevens war wirklich wichtig, und er half, eine sehr positive Atmosphäre zu schaffen, auch wenn er ein wenig verrückt war. Aber er war wie ein Dirigent. Er holte das Beste aus jedem heraus.“

Die auseinandergehenden musikalischen Vorlieben der Gruppe sollten bald große Probleme verursachen, doch in diesem kurzen Moment führten sie zu Genialität und zeitlosen Songs, die mit dem Alter nur besser werden.

1. The Sex Pistols, „Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols“

Die kurze Karriere der Sex Pistols war von so vielen Tragödien, Skandalen, öffentlichen Empörungen, Medienstürmen und sogar Todesfällen geprägt, dass ihre eigentliche Musik oft übersehen wird. Das ist schade, denn ihr einziges Album von 1977, „Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols“, ist absolut brillant.

Bassist Glen Matlock war bereits gefeuert worden, als die Aufnahmen begannen, und sein Ersatz Sid Vicious konnte keinen Ton spielen, sodass Gitarrist Steve Jones doppelte Arbeit leistete und alle Bassparts übernahm. Matlock schrieb dennoch an vielen Songs mit. Gemeinsam mit Schlagzeuger Paul Cook entwickelte Jones Riff um Riff und lieferte Johnny Rotten großartiges Material, das dieser zu Songs ausarbeiten konnte. „God Save the Queen“ und „Anarchy in the UK“ werden heute am häufigsten gespielt.

Doch Stücke wie „Bodies“, „Problems“ und „Holidays in the Sun“ sind ebenso perfekt. Johnny Rotten war klug, alle Angebote abzulehnen, neues Material mit den Sex Pistols aufzunehmen. Das hier zu übertreffen wäre unmöglich.