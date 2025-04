The Hives: Neues Album erscheint im August

The Hives haben am Dienstag (01. April) eine neue Platte angekündigt. „The Hives Forever Forever The Hives“ ist der Nachfolger ihres Comeback-Albums „The Death of Randy Fitzsimmons“ (2023) und erscheint am 29. August. Als ersten neuen Song gibt es bereits „Enough Is Enough“ zu hören.

Die dreizehn Stücke der neuen LP wurde in Schweden in Zusammenarbeit mit den Produzenten Pelle Gunnerfeldt und mit Mike D von den Beastie Boys aufgenommen. Auch Josh Homme von Queens of the Stone Age stand mit Rat und Tat zur Seite. „Enough Is Enough“, die erste Singleauskopplung des Albums, wird von einem Video begleitet, das in Bukarest aufgenommen wurde und in dem die Band unter der Regie von Eik Kockum in verschiedene kämpferische Rollen schlüpft.

The Hives in eigenen Worten über ihren neuen Song: „Wer, der noch bei klarem Verstand ist, würde einen Song wie diesen SO beginnen? Niemand außer The Hives. Sie sind schneller wieder da, als du erwartet hast, und sie haben an diesem Punkt genug von allen. Daher auch der Titel. Comprende?“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„The Hives Forever Forever The Hives“ – Tracklist

Enough Is Enough Hooray Hooray Hooray Bad Call Paint A Picture O.C.D.O.D Legalize Living (interlude) Roll Out The Red Carpet Born A Rebel They Can’t Hear The Music Path Of Most Resistance The Hives Forever Forever The Hives

Im Sommer werden The Hives auch auf Tour zu sehen sein. Insgesamt sechs Konzerte stehen im Oktober und Dezember in Deutschland an.

The Hives live 2025