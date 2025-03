Die Toten Hosen: Termine der Clubtour 2025

Die Toten Hosen haben neue Tourtermine für 2025 bekannt gegeben. Campino und Kollegen touren allerdings nicht durch Deutschland – dafür in Clubs.

Auf Instagram schreiben Die Toten Hosen: „Zwei Jahre Pause sind genug! Länger halten wir es im Proberaum nicht mehr aus! Seit unseren letzten Konzerten im August ’23 in Blackpool und Zürich haben wir neue Kraft getankt und Lieder geschrieben.“

Motto der Tournee der Toten Hosen von 2025: „Keep calm and carry on – Europe 2025“. Im Weiteren nimmt die Band Bezug auf die Uneinigkeit der europäischen Länder: „Nun ist der Hunger nach Konzerten wieder so groß, dass wir noch in diesem Sommer losziehen. Getreu dem Geier-Sturzflug-Spruch „Besuchen Sie Europa, solange es noch steht“ steuern wir eine Handvoll unserer Lieblingsstädte an.“

Dann listen die Toten Hosen die europäischen Städte auf, die sie zwischen August und September bereisen wollen. Außerdem deutet die Band an, dass eventuell Gäste auf die Bühne geholt werden. „Wenn wir ab dem 29.08.25 in Kopenhagen, Stockholm, Warschau, London, Paris, Amsterdam und Brüssel wieder in den Ring steigen, ist kein Sparring, sondern Vollkontakt angesagt. Wir freuen uns darauf, jede Menge alte und neue Freunde zu treffen und hoffentlich ein paar gute Abenteuer zu erleben. Wir freuen uns auf alle, die vorbeikommen und dabei sein werden!“

Infos zu Tickets:

„Der Ticketvorverkauf startet am Mittwoch, den 02.04.25 um 11:00 Uhr. Infos zu den Vorverkaufsstellen findet ihr unter www.dth.de.“ Also noch neun Tage Zeit bis zum Vorverkauf, der sicherlich schnell zu ausverkauften Locations führen wird. Die Toten Hosen haben nicht nur Expats unter ihren Fans im europäischen Ausland. In Städten wie Warschau haben sie eine besonders treue Fangemeinde.

Städte und Termine – Toten Hosen live 2025: