Rosalía: Neues Album „Lux“ kommt in wenigen Tagen – XXL-Gäste

Rosalías viertes Album steht kurz vor der Veröffentlichung. „Lux“ wird am 7. November erscheinen.

Die Sängerin selbst gab die Ankündigung über eine Plakatwand am Times Square bekannt, auf der sie in einem eng anliegenden weißen Oberteil und einem durchsichtigen weißen Schleier über dem Haar vor einem sanften blauen Hintergrund posierte, während das Wort „LUX“ in Serifenschrift zu sehen war.

Unter dem Albumtitel steht das Veröffentlichungsdatum – 7. November – in einfacher Schrift, zusammen mit dem, was wie ein Logo für das Projekt aussieht. „HABEMUS ALBUM”, schrieb sie später am Tag auf Instagram und teilte das Albumcover und einen Presave-Link.

„Lux“ erscheint mehr als drei Jahre nach dem innovativen Album „Motomami“, auf dem die Singles „La Fama” (mit The Weeknd), „Saoko” und „Chicken Teriyaki” zu finden sind. Die spanische Sängerin veröffentlichte zuvor 2018 das Album „El Mal Querer“, auf dem auch ihr Durchbruchshit „Malamente” zu finden ist. Das Debütalbum Rosalías, „Los Ángeles“, erschien 2017.

Rosalía: Neues Album ist eher Fortsetzung als Neuanfang

Im vergangenen September gab die Musikerin bekannt, dass sie bereits an ihrem vierten Album arbeite. In einem Interview mit „Highsnobiety“ erzählte sie, dass sie sich mit ihrer neuen Musik immer noch mit denselben Fragen wie auf ihrer letzten Platte beschäftige.

„Es war ein langer Prozess“, sagte Rosalía. „Ich habe mich sehr verändert, aber gleichzeitig beschäftige ich mich immer noch mit denselben Dingen. Es ist, als hätte ich immer noch dieselben Fragen und denselben Wunsch, sie zu beantworten. Ich habe immer noch dieselbe Liebe zur Vergangenheit und dieselbe Neugier auf die Zukunft.“

Seit „Motomami“ aus dem Jahr 2022 hat Rosalía eine Reihe von Einzel-Singles veröffentlicht, darunter „LLYM“ im Jahr 2022 und „Tuya“ im Jahr 2023. Im selben Jahr veröffentlichte sie „RR“, eine EP in Zusammenarbeit mit Rauw Alejandro, arbeitete mit Björk an „Oral“ zusammen und war 2024 an „New Woman“ von Lisa und „Omega“ von Ralphie Choo beteiligt.

UPDATE

Rosalía enthüllte nun auch neue Details zu ihrem neuen Album „Lux“. Demnach wurden die neuen Songs mit dem London Symphonic Orchestra unter der Leitung von Daníel Bjarnason aufgenommen Es gebe „einen emotionalen Bogen aus weiblicher Mystik, Transformation und Transzendenz – es bewegt sich zwischen Intimität und opernhaftem Ausmaß und schafft so eine strahlende Welt, in der Klang, Sprache und Kultur miteinander verschmelzen“.

Obwohl noch unklar ist, bei welchen Songs Gastsänger mitwirken werden, bestätigt die Pressemitteilung, dass Björk, die portugiesische Fado-Sängerin Carminho, die spanische Flamenco-Sängerin Estrella Morente, die spanische Sängerin Silvia Pérez Cruz, der Star der Música Mexicana Yahritza und der experimentelle Musiker Yves Tumor auf dem Album zu hören sein werden. Auch der Knabenchor Escolania de Montserrat i Cor Cambra Palau de la Música Catalana wird dabei sein.

„Lux“ – Tracklist

MOV I

1. “Sexo, Violencia y Llantas”

2. “Reliquia”

3. “Divinize”

4. “Porcelana”

5. “Mio Cristo”

MOV II