Nick Cave And The Bad Seeds: Neues Album „Live God“

Nick Cave und die Bad Seeds werden ihre aktuelle Arena-Tournee zur Unterstützung ihres neuesten Albums „Wild God“ mit einem Live-Album mit dem Titel „Live God“ ergänzen.

Das 2LP- oder 2CD-Set, das am 5. Dezember erscheinen wird, enthält Aufnahmen von Titeln aus dem 2024 erschienenen Album „Wild God“ wie „Joy“, „Frogs“ und „Cinnamon Horses“ sowie Cave-Klassiker wie „Red Right Hand“, „Into My Arms“ und „O Children“.

Einen ersten Höreindruck gibt es auch schon – eine mitreißende Interpretation des Titelsongs von „Wild God“, aufgenommen bei einem Konzert in Paris.

Live God kann ab sofort vorbestellt werden. Die CD- und Digitalversionen des Live-Albums enthalten drei Titel mehr: „Long Dark Night“, „White Elephant“ und „O Wow O Wow (How Wonderful She is)“.

Caves Tournee zur Unterstützung von „Wild God“ wird bis 2026 fortgesetzt, mit Terminen in Caves Heimat Australien im Januar, bevor die Band für eine weitere Etappe nach Europa zurückkehrt und auch in Deutschland zu sehen ist.

„Live God“ – Tracklist

Frogs Wild God O Children From Her to Eternity Long Dark Night * Cinnamon Horses Tupelo Conversion Bright Horses Joy I Need You Carnage Red Right Hand White Elephant * O Wow O Wow (How Wonderful She is) * Papa Won’t Leave You, Henry Into My Arms As The Waters Cover The Sea

* = exklusiv auf CD + digitale Veröffentlichung