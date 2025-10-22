Nick Cave And The Bad Seeds: Neues Album „Live God“

Die Dokumentation der Tour zum großartigen Cave-Album „Wild God“.

von 
Nick Cave mit seinen Bad Seeds auf „Wild God“-Tour

Nick Cave mit seinen Bad Seeds auf „Wild God“-Tour Foto: Redferns. Katja Ogrin. All rights reserved.

Nick Cave und die Bad Seeds werden ihre aktuelle Arena-Tournee zur Unterstützung ihres neuesten Albums „Wild God“ mit einem Live-Album mit dem Titel „Live God“ ergänzen.

Das 2LP- oder 2CD-Set, das am 5. Dezember erscheinen wird, enthält Aufnahmen von Titeln aus dem 2024 erschienenen Album „Wild God“ wie „Joy“, „Frogs“ und „Cinnamon Horses“ sowie Cave-Klassiker wie „Red Right Hand“, „Into My Arms“ und „O Children“.

Einen ersten Höreindruck gibt es auch schon – eine mitreißende Interpretation des Titelsongs von „Wild God“, aufgenommen bei einem Konzert in Paris.

Live God kann ab sofort vorbestellt werden. Die CD- und Digitalversionen des Live-Albums enthalten drei Titel mehr: „Long Dark Night“, „White Elephant“ und „O Wow O Wow (How Wonderful She is)“.

Caves Tournee zur Unterstützung von „Wild God“ wird bis 2026 fortgesetzt, mit Terminen in Caves Heimat Australien im Januar, bevor die Band für eine weitere Etappe nach Europa zurückkehrt und auch in Deutschland zu sehen ist.

„Live God“ – Tracklist

  1. Frogs
  2. Wild God
  3. O Children
  4. From Her to Eternity
  5. Long Dark Night *
  6. Cinnamon Horses
  7. Tupelo
  8. Conversion
  9. Bright Horses
  10. Joy
  11. I Need You
  12. Carnage
  13. Red Right Hand
  14. White Elephant *
  15. O Wow O Wow (How Wonderful She is) *
  16. Papa Won’t Leave You, Henry
  17. Into My Arms
  18. As The Waters Cover The Sea

* = exklusiv auf CD + digitale Veröffentlichung

Daniel Kreps schreibt für den ROLLING STONE USA. Hier geht es zum US-Profil

