The Killers veröffentlichen neue Single „Your Side of Town“

Ein Jahr mussten Fans auf neue Musik von The Killers warten. Nun erscheint ihre neue Single „Your Side of Town“. Das Werk entstand in Zusammenarbeit mit den Produzenten Stuart Price and Shawn Everett, mit denen die Band bereits 2022 ihre vorherige Single „Boy“ produzierten.

In der Ankündigung zu „Your Side of Town“ verriet die amerikanische Rockband bereits: „Es trägt den Geist vieler Synthesizer-Stücke in sich, die uns im Laufe der Jahre inspiriert hat. Und doch fühlt es sich irgendwie ganz wie unser eigenes Stück an.“

The Killers haben bereits ein neues Album für dieses Jahr angekündigt. Ihre letzte Platte „Pressure Machine“ erschien 2021. Die nächsten Wochen tourt die Gruppe noch über verschiedene Festivals in Großbritannien, bis sie dann im September in die USA zurückkehren. Dort spielen sie unter anderem auf Festivals wie das Life Is Beautiful in ihrer Heimat Las Vegas.