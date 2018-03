The Kinks: Album-Klassiker erscheinen in sensationeller HD-Qualität

The Kinks veröffentlichen am 30. März neu gemasterte digitale Editionen von sieben Studioeinspielungen. Die Platten reichen von ihrem selbstbenannten Debüt aus dem Jahr 1964 bis zu ihrem für viele zum Meisterwerk gekürten „Lola Versus Powerman And The Moneygoround, Part 1“ (1970).

Weiterlesen Die ersten drei Eurythmics-Platten erscheinen im April auf Vinyl Dave Stewart und Annie Lennox wollen, dass ihre Alben endlich wieder aufgenommen werden wie früher. Denn sie haben großen Wert darauf gelegt, in welcher Reihenfolge die Songs gehört werden sollen. Die klangtechnisch mit viel Arbeit optimierten Alben werden in HD in allen digitalen Stores und auf den gängigen Streaming-Portalen verfügbar sein. Bei Apple Music gibt es zusätzlich ein gefilmtes Interview mit Ray Davies zu sehen. Ray Davies zeigte sich bereits begeistert von dem Ergebnis und ist sich sicher, dass diese neu gemasterten Alben „den Originalsound brillant zur Geltung bringen“.

Als die Kinks 1970 „Lola Versus Powerman und The Moneygoround, Part 1“ herausbrachten, hatte sich Ray Davies längst den Ruf erarbeitet, einer der einfallsreichsten Songwriter seiner Generation zu sein. Highlights auf der LP sind ‘Get Back In Line’, ‘This Time Tomorrow’ und ‘Lola’.

Im Jahr darauf drehte Ray den Film „Percy“ (1971) mit Hywel Bennett, Elke Sommer und Britt Ekland, dessen Soundtrack der Abschluss dieser Reihe ist.

Alben der Kinks, die in HD erscheinen

Kinks (1964)

Kinda Kinks (1965)

The Kink Kontroversy (1965)

Face to Face (1966)

Something Else (1967)

Lola Versus Powerman und The Moneygoround, Part 1 (1970)

Percy (1971)

