The Last Rockstars kündigen erste Single an

The Last Rockstars

Die japanische Band The Last Rockstars hat für Freitag, den 23. Dezember 2022, ihre erste, gleichnamige Single angekündigt. Außerdem soll ein Musikvideo zu „The Last Rockstars (Paris Mix)“ erscheinen. Die neugegründete Gruppe besteht aus vier bekannten Musikern Japans – Yoshiki, Hyde, Sugizo und Miyavi. Sie sind seit den 1980er Jahren aktiv und haben unter anderem Bands, wie X Japan oder Luna Sea gegründet, die die Musikszene des Landes geprägt haben.

Die ersten Konzerte von The Last Rockstars finden im Januar und Februar 2023 in Japan und den USA statt. Für das kommende Jahr soll zudem weitere Musik erscheinen, darunter die zweite Single „Psycho Love“.