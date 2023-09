The Notwist im Porträt – jetzt Tickets für den ROLLING STONE Beach 2023 sichern

Die 1989 gegründete Band aus Weilheim in Oberbayern ist zum wiederholten Mal Gast beim ROLLING STONE Beach – und das aus gutem Grund: Ihre auf Ambient, Noise, Krautrock und Electro-Pop fußende, sich aber praktisch jeder Kategorisierung entziehende Musik entwickelt live einen unvergleichlichen, mitreißenden Sog. Spätestens seit ihrem Meisterwerk „Neon Golden“ (2002) genießen The Notwist auch international Anerkennung. Zuletzt veröffentlichte die Band um die Gebrüder Markus und Micha Acher die Platte „Vertigo Days“ (2021), die eine ungebrochene Lust an experimentellen Sounds und Song-Strukturen versprüht.

Alle bestätigten Bands im Überblick:

DINOSAUR JR. | THE NOTWIST

LEE FIELDS | BOB MOULD | ANDY FRASCO AND THE U.N.

THE LATHUMS | FEHLFARBEN | CHARLOTTE BRANDI

GOOSE | DIE NERVEN | TRISTAN BRUSCH

SHRED KELLY | WILL BUTLER & SISTER SQUARES

PILLOW QUEENS | COACH PARTY | STEPH STRINGS

GIRL SCOUT | BEEN STELLAR | IDA MAE

MEDIUM BUILD | EWAN MAINWOOD

GIRL AND GIRL | EAGLE AND THE MEN