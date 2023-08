ROLLING STONE Beach 2023 enthüllt einen Großteil des Line-Ups

Der ROLLING STONE Beach geht am 10. und 11. November 2023 in seine vierzehnte Runde im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand. Es sind nur noch wenige Tickets inklusive zwei Übernachtungen für das Indoor-Festival verfügbar. Nun gibt es die ersten 23 Namen des Line-Ups aus nationalen und vor allem internationalen Acts:

Frühe Begleiter des Festivals sind The Notwist, die Indie-Rock Band aus Weilheim kehrt nach über 10 Jahren an den Strand zurück. Mit Dinosaur Jr. wird es dann direkt eine ganze Spur lauter. Das Noise-Rock-Trio hat frisch seine Teilnahme am Festival bestätigt.

Ganz andere Klänge bringt der amerikanische Soulsänger Lee Fields mit an den Strand, der sein neues Album „Sentimental Fool“ live präsentieren wird. Bob Mould, einstiger Kopf der legendären Hüsker Dü, kommt für einen Soloauftritt ebenfalls zum Festival. Blues-Rock wird es bei Andy Frasco & The U.N. geben. The Lathums sind aktuell im Vorprogramm von Louis Tomlinson auf Deutschlandtour. Im November kehrt die Indie-Pop Band noch einmal für einen Festivalauftritt nach Deutschland zurück. Die legendären Fehlfarben sind bereits seit Anfang der 80er aktiv, aber nun zum ersten Mal zu Gast am Weissenhäuser Strand. Dreampop wird es außerdem von Charlotte Brandi zu hören geben und Die Nerven reihen sich mit ihrem Noise-Rock zusätzlich ins Line-Up ein. Kanadischen Folk-Rock bietet Shred Kelly. Eigenwilligen Pop wird Tristan Brusch aufführen. Goose betitelt bereits die Presse als „The Next Great American Jam Band“. Beim kommenden ROLLING STONE Beach werden sie dies unter Beweis stellen. Das ehemalige Arcade-Fire-Mitglied Will Butler kommt mit seiner Band Will Butler & Sister Squares ebenfalls an den Strand. Die vier irischen Damen der Pillow Queens dürfen mit ihrem Indie-Rock ebenso wenig im Line-Up fehlen wie die Briten von Coach Party, die im kommenden Monat ihr Debut veröffentlichen. Im Winter sind Sie mit ihrem Indie-Punk damit zu Gast beim ROLLING STONE Beach. Ebenfalls vor Ort: Girl Scout aus Stockholm sowie die Singer/Songwriterin Steph Strings aus Melbourne. Weitere Bestätigungen des diesjährigen ROLLING STONE Beach Line-Ups sind Been Stellar, Ida Mae, Medium Build, Ewan Mainwood, Girl And Girl und Eagle And The Men.

Alle bestätigten Bands im Überblick: DINOSAUR JR. | THE NOTWIST

LEE FIELDS | BOB MOULD | ANDY FRASCO AND THE U.N.

THE LATHUMS | FEHLFARBEN | CHARLOTTE BRANDI

GOOSE | DIE NERVEN | TRISTAN BRUSCH

SHRED KELLY | WILL BUTLER & SISTER SQUARES

PILLOW QUEENS | COACH PARTY | STEPH STRINGS

GIRL SCOUT | BEEN STELLAR | IDA MAE

MEDIUM BUILD | EWAN MAINWOOD

GIRL AND GIRL | EAGLE AND THE MEN