The Prodigy zurück im Studio: Arbeiten an erstem Album ohne Keith Flint

The Prodigy haben bestätigt, dass sie zurück im Studio sind – es ist das erste Mal seit dem Tod von Keith Flint, dass die Bandmitglieder neue Musik aufnehmen. Auf Twitter postete die Band um Liam Howlett und Maxim ein Foto, zu dem Folgendes zu lesen ist: „Studio Bizniz diesen Monat, zurück bei den Beats“.

Viele Fans zeigten sich über den Post erfreut – viele hoffen auf ein Werk, mit dem auch Keith Flint zufrieden gewesen wäre. 2018 war mit „No Tourists“ das letzte Album von The Prodigy erschienen. Im selben Jahr ging die Band auch auf Tour und war unter anderem auf mehreren Festivals zu sehen. Bereits im Mai wurde bekannt, dass Liam Howlett ein neues Album in Gedenken an Keith Flint aufnehmen wolle.

Das erste Album von The Prodigy ohne Keith Flint

Der Künstler, der mit seinem exzentrischen Look und seiner einzigartigen Stage Performance The Prodigy mitverkörperte, verstarb am 4. März 2019 in seinem Zuhause in Essex. Anfänglich war von Suizid die Rede, letztlich habe es aber keine ausreichenden Beweise dafür gegeben, weshalb auch ein Unfall nicht auszuschließen sei.