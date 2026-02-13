Der Blogger, der zum Star-Fotografen wurde

Die Nullerjahre waren die große Ära der Modeblogs, Fotografie im Netz wurde demokratisiert: Was Hobby-Fotografen auf den Straßen sahen, schnell knipsten und umso schneller ins Netz stellten, erhielt per Webspeed so viel Aufmerksamkeit wie die großen Portale renommierter Fotografen. Manch eine Karriere entstand daraus; hierzulande fällt einem da Dandy Diary ein.

Einer der bis heute bekanntesten Modeblogs ist „The Sartorialist“, gegründet 2005 von Scott Schuman. Es gehört zur großen Ironie der Branche, dass Medienhäuser wie Condé Nast den New Yorker später engagierten, um für Blätter wie „Vanity Fair“ oder „Vogue“ Modestrecken im Rahmen von Modemessen zu arrangieren, die wie zufällige Street-Style-Aufnahmen wirken. Seine Arbeiten haben es bis in die ständigen Sammlungen des Victoria & Albert Museums und des Tokyo Metropolitan Museum of Photography geschafft.

Heute hat Instagram den Job übernommen, schön gekleidete Menschen im Stadtbild herauszustellen.

Unabhängig davon machte Schuman den Alltagsmenschen und dessen Streetstyle tatsächlich zu High Fashion, und das lässt sich an den Bildern in „Milano“ beobachten – eine Stadt, die aktuell auch wegen der Olympischen Winterspiele 2026 im Fokus steht. In der italienischen Metropole hat Schuman in den vergangenen 20 Jahren immer wieder die Mailänder fotografiert. Stadtbewohner, die, ohne in Klischees reden zu wollen, tatsächlich so aussehen, als wären hätten sie sich wie beiläufig hergerichtet. Dazu zählen normale Spaziergänger, Skater und Radfahrer genauso wie prominentere Café-Sitter wie Miuccia Prada und Emiliano Salci.

Natürlich sieht Street Photography in Mailand anders aus als in, sagen wir, Hannover. Scott Schuman hat nicht nur Menschen abgelichtet, sondern auch Gebäude im Hintergrund. Die vielen verzierten Palazzi, das Kopfsteinpflaster der Via Brera, die Glasdecke der Galleria Vittorio Emanuele II … wir sehen auch Architektur, deren scheinbare Altertümlichkeit mit der Zeitlosigkeit der Mode jener Menschen korrespondiert, die Mailand zu … ja, vielleicht modischsten Stadt der Welt machen.

„The Sartorialist. Milano“

Scott Schuman

Taschen

Hardcover, 289 Seiten

€ 60