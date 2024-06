Im Januar 2024 erschien mit „Wall of Eyes“ das zweite Album von The Smile, nun geht das Trio mit dem Werk im Gepäck auf Europatour und bespielt dabei insgesamt fünf deutsche Städte.

Nachdem Thom Yorke, Jonny Greenwood und Tom Skinner bereits am Samstag (8. Juni) ein Konzert in Hamburg und einen Tag später einen weiteren Gig in Köln spielten, kommt die Band nun am Dienstag (11. Juni) in die Berliner Uber Eats Music Hall. Alle Infos zur Hauptstadtshow findet ihr hier.

Tickets

Die Karten für den Berlin-Auftritt von The Smile sind bereits restlos ausverkauft und stehen auch nicht auf Resale-Plattformen zur Verfügung. Jetzt kann man es lediglich noch direkt vor dem Venue mit dem Ergattern von Tickets probieren.

Zeiten

Der Einlass in die Uber Eats Music Hall beginnt um 18.30 Uhr. Um 20 Uhr soll es dann mit dem Supportact losgehen. Gegen 21 Uhr kann mit The Smile auf der Bühne gerechnet werden. Ihre Show wird um die anderthalb bis zwei Stunden andauern.

Support

Als Support ist der britische Techno-Musiker und -DJ James Holden angekündigt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Setlist

Eine immergleiche Setlist gibt es bei The Smile nicht. Jedoch spielten sie zuletzt die folgenden Tracks live – woran sich nun orientiert werden kann:

Wall of Eyes

The Opposite

A Hairdryer

Speech Bubbles

Colours Fly

Waving a White Flag

Skrting on the Surface

Instant Psalm

Thin Thing

Don’t Get Me Started

Teleharmonic

Friend of a Friend

Read the Room

We Don’t Know What Tomorrow Brings

Pana-Vision

Under Our Pillows

You Will Never Work in Television Again

Bending Hectic

Zugabe

The Same

The Smoke

Feeling Pulled Apart by Horses

You Know Me!

Anfahrt

Die Adresse des Venues lautet:

Uber Eats Music Hall

Uber Platz 2

10243 Berlin-Friedrichshain

Öffentliche Verkehrsmittel

Für die Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bieten sich mehrere Optionen an. Die S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75, S9, S85 und S75 bringen einen alle bis zur Haltestelle Warschauer Straße, von der die Uber Eats Music Hall zu Fuß nur in wenigen Minuten zu erreichen ist. Alternativ fahren auch die U-Bahnen U1 und U3 oder die Buslinien 347 und 300 zur selben Haltestelle. Ansonsten kann auch die Tram M10 und M13 bis zu Revaler Straße oder zur Warschauer Straße genommen werden.

Mit dem Auto

Durch die zahlreichen Möglichkeiten und die Lage der Halle bieten sich die öffentlichen Verkehrsmittel am besten an. Bei der Anfahrt mit Auto sollte der innerstädtischen Beschilderung nach Friedrichshain und anschließend zum Uber Platz gefolgt werden. Zwar gibt es bei der Uber Eats Music Hall ein Parkhaus, in der man für einen Stundentarif in Höhe von drei Euro einen Platz ergattern kann, doch sind die Kapazitäten begrenzt.