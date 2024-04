Obwohl „Creep“ bereits auf dem 1993er Debütalbum „Pablo Honey“ von Radiohead erschien, wurde erst im Juli 2008 das dazugehörige Musikvideo bei YouTube hochgeladen. Knapp 16 Jahre später erreicht der Clip nun eine Milliarde Streams.

Für die Gruppe ist es ein persönlicher Rekord, da kein anderer ihrer Clips derart häufig auf der Streamingplattform abgespielt wurde.

Holpriger Weg zum Erfolg

Radiohead gelang damals nicht direkt der Durchbruch mit „Creep“. Die Erstveröffentlichung 1992 kam nicht gut an. Der Radiosender „BBC“ empfand den Song als zu deprimierend und strich „Creep“ wieder aus der Playlist. Radiohead starteten ein Jahr später einen erneuten Versuch und veröffentlichten das Lied erneut als Single – dann auch mit Erfolg. „Creep“ stieg in die Single-Charts in Großbritannien und den USA ein.

Seitdem macht der Track immer mal wieder ein Chart-Comeback – wie beispielsweise durch ein Best-of-Album der Band im Jahr 2008 oder auch dank einer Cover-Version bei „The Voice Kids“.

Philip Selway deutet Comeback an

Seit ihrer Tour im Jahr 2018 ist es jedoch still um Radiohead geworden. Die Bandmitglieder gehen ihren Soloprojekten nach und das aktuelle Studioalbum, „A Moon Shaped Pool“, liegt mit seinem Release im Jahr 2016 schon acht Jahre in der Vergangenheit. Doch vor Kurzem hat Radiohead-Schlagzeuger Philip Selway in einem Livestream angedeutet, dass die Gruppe ihre Pause wohl bald beenden könnte.

So sagte er: „Wir hatten tatsächlich eine kleine Pause [seit 2020]. Das letzte Konzert, das wir gegeben haben, war 2018. Aber wir kommen jetzt wieder an diesen Punkt. Es gibt einfach etwas Besonderes an unserer Beziehung, dieser kreativen und persönlichen Beziehung, das man sonst nirgendwo bekommen kann.“ Der 56-Jährige fuhr fort: „Wir kommen alle wieder an diesen Punkt und denken jetzt: ,Okay, wir haben eine Pause eingelegt – und jetzt ist‘s gut. Das fühlt sich an, als ob wir wieder eintauchen und wirklich erkunden sollten, in welche anderen Richtungen es uns führen kann.“

Zwei von fünf „Radioheads“ bald in Deutschland zu sehen

Auch, wenn das konkrete Hiatus-Ende noch in den Sternen steht, können Radiohead-Fans bald zumindest Thom Yorke und Jonny Greenwood mit ihrem anderen Bandprojekt, The Smile, live erleben. Unterstützt werden die beiden von Schlagzeuger Tom Skinner, der sonst unter anderem bei Sons Of Kemet an den Drums sitzt.

Die Band spielt auf ihrer Europa-Tour fünfmal in Deutschland. Der Berlin-Gig ist bereits ausverkauft.

The Smile werden an folgenden Terminen live in deutschen Gefilden zu sehen sein: