The Smiths: Andy Rourke ist tot

Andy Rourke ist tot. Der ehemalige Smiths-Bassist erlag dem Bauchspeicheldrüsenkrebs, wie sein ehemaliger Bandkollege Johnny Marr bekannt gab. Rourke wurde 59 Jahre alt. Auf Twitter schrieb Marr:

„Mit tiefer Trauer geben wir den Tod von Andy Rourke bekannt, der nach langer Krankheit an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstarb. Andy wird allen, die ihn kannten, als eine freundliche und schöne Seele in Erinnerung bleiben und Musikfans als überaus begabter Musiker. Wir bitten in dieser traurigen Zeit um Privatsphäre“.

It is with deep sadness that we announce the passing of Andy Rourke after a lengthy illness with pancreatic cancer.

Andy will be remembered as a kind and beautiful soul by those who knew him and as a supremely gifted musician by music fans.

We request privacy at this sad time pic.twitter.com/KNehQxXoFz

— Johnny Marr (@Johnny_Marr) May 19, 2023