Robert Smith nennt früheren Streit mit Morrissey eine „imaginäre Fehde“

Erst „Jim Morrison: Die letzten Tage in Paris“, danach „When you’re Strange“, gefolgt vom Konzertmitschnitt „Live At The Isle Of Wight“. Arte feiert einen Abend lang The Doors!

Der Dichter, Sänger und Songwriter James Douglas Morrison, genannt Jim, starb am 3. Juli 1971 im Alter von 27 Jahren in Paris. Anlässlich des 50. Todestages des Doors-Frontmanns sendet Arte einen Abend lang Dokumentationen und einen Konzertmitschnitt. An die erstmals im deutschen Fernsehen ausgestrahlte Dokumentation „Jim Morrison: Die letzten Tage in Paris“ schließt sich der Dokumentarfilm „When you’re Strange – A Film about The Doors“ an, gefolgt von einem ihrer letzten Konzerte: „The Doors – Live At The Isle Of Wight“. Doku: „Jim Morrison: Die letzten Tage in Paris“ – Erstausstrahlung In der Nacht vom 2. auf den 3. Juli…