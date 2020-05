The White Buffalo: Diese Alben muss man gehört haben #DaheimDabeiKonzerte

Das wird Sie auch interessieren





Wer steckt hinter The White Buffalo?

Eigentlich heißt er Jake Smith, aber seit beinahe 20 Jahren trägt er den Künstlernamen The White Buffalo. Möglicherweise machte auch dieser Name die Produzenten der drastischen Biker-Gang-Serie „Sons Of Anarchy“ auf seine Country-Blues-Songs aufmerksam, die 2010 verwendet wurden. Seine spektakuläre Version von „House Of The Rising Sun“ erschien auf einer EP. Bald erklangen Buffalo-Lieder auch in der Serie „Californication“ und mehreren Filmen. Für den Abschluss von „Sons Of Anarchy“ nahm er 2014 noch einmal einen Song auf. In seinen radikal realistischen Country-noir-Songs erzählt der White Buffalo kurzgeschichtenartig von amerikanischen Schicksalen, ergänzt um autobiografische Vignetten.

Drei seiner bemerkenswerten Alben stellen wir hier vor.

„Hogtied Revisited“

Jake Smith, 1974 in Oregon geboren und im Süden Kaliforniens aufgewachsen, zog im Anschluss ans Studium nach San Francisco, wo er 2002 seine erste Platte aufnahm. „Hogtied Like A Rodeo“ erschien zunächst auf eigene Faust – auf „Hogtied Revisited“ bekamen die Songs vom Debüt Jahre später auch einen offiziellen Label-Release. Das britische Label Earache Records hat nach und nach den Backkatalog des Americana-Musikers in Europa veröffentlicht.

Anspieltipp: „The Woods“, „Carnage“

„Shadows, Greys & Evil Ways“