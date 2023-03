Cover von "It''s Late" von The Who

In den frühen Achtzigern jonglierte Pete Townshend mit einer Solokarriere, der schwierigen Zeit von The Who nach Keith Moons Tod und einer ziemlich üblen Heroinsucht. Irgendwie fand er die Zeit, zwei hervorragende Soloalben aufzunehmen („Empty Glass“ von 1980 und „All The Best Cowboys Have Chinese Eyes“ von 1982). Hinzu kommt die unterschätzte Who-LP „Face Dances“ von 1981.

Aber als es 1982 an der Zeit war, ins Studio zu gehen und „It’s Hard“ aufzunehmen, war sein Vorrat an Melodien praktisch erschöpft. (Es ist anzumerken, dass er während dieser ganzen Zeit die besten Stücke für seine Soloalben aufhob).

Der Titeltrack „Athena“ war ein echter Radiohit, und „Eminence Front“ ist ein Meisterwerk, das seit 40 Jahren zum Live-Repertoire von The Who gehört. Der Rest von „It’s Hard ist jedoch der absolute Tiefpunkt in der Karriere der Band.

Erschöpfung und harter Drogenkonsum

„One Life’s Enough“, „I’ve Known No War“, „Why Did I Fall for That“ und „Cooks County“ sind eindeutig das Ergebnis von Erschöpfung, sehr harten Drogen und einer vertraglichen Verpflichtung gegenüber Warner Bros. Records. Townshend selbst erinnert sich wahrscheinlich kaum an die Entstehung dieser Platte, und die meisten Who-Fans haben hart daran gearbeitet, sie zu vergessen.