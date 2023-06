The Who live in Berlin: Fotos, Setlist, Videos

„Wir spielen jetzt ein Lied aus dem Backkatalog, das wir sehr lange nicht mehr gespielt haben“, sagt Pete Townshend mit einem Seitenblick zu Sänger Roger Daltrey, „und das wir vielleicht auch nicht mehr oft spielen werden“. Und dann spielen The Who „The Kids are alright“. Tatsächlich als Ausweichstück für „I can see for Miles“ – was für eine Luxuswahl (als Tourpremiere bringen The Who außerdem noch „Acid Queen“, leider ohne Ansage für Tina Turner).

Wie oft Townshend den Who-Klassiker von 1966 noch live darbieten wird, sei mal dahingestellt. Aber wie kann es sein, dass die Berliner Waldbühne an diesem Dienstagabend nicht restlos ausverkauft war? Neben den Rolling Stones sind The Who die einzige aktive Superstar-Band der 1960er-Jahre, von denen überhaupt noch zwei Mitglieder leben. Zwei Legenden stehen auf der Bühne.

Auf ihrer „The Who hits back“-Tour treten Townshend, sein Kollege Daltrey und Band (darunter Schlagzeuger Zak Starkey, der mit seiner Acid-gelber Joggingdress-Combo wie ein Brit-Raver anno 1990 aussieht) mit dem Filmorchester Babelsberg in der Berliner Waldbühne auf. Für das opulente „Tommy“- und „Quadrophenia“-Material eine ideale Kombination. Ein prächtiges Backup für eine Rockband, unauffällig, aber laut, ohne Sologegniedel von Violinisten oder Wichtigtuerei mit Gong.

Natürlich macht Townshend, 78, die Windmühle (das darf auch in keinem Bericht fehlen!), und natürlich kann er sich den einen oder anderen Seitenhieb auf Daltrey nicht verkneifen. Townshend hält ein Loblied auf Europa und die Stadt Berlin, die er so liebt, und das überbrücke auch „die eine oder andere Differenz innerhalb der Band“ – Daltrey ist ein Hardcore-Brexiteer. Daltrey selbst redet nicht viel an dem Abend, der 79-Jährige schont seine Stimme, für seine vielen Lieder über Selbstentfremdung, Adoleszenz und Überforderung; manchmal bellt er etwas mehr, als dass er schreit. Aber die Energie dieser Band erscheint doch aufrichtig. Und jung. Am Schluss des Konzerts, das wie alle Waldbühnen-Konzerte elendigerweise gegen 22 Uhr beendet sein muss, zieht Daltrey sich doch tatsächlich seine Der-Abend-ist-zuende-Jacke noch auf der Bühne an.

