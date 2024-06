Kurz vor seinem 79. Geburtstag hatte Pete Townshend noch einmal in Midtown Manhattan Hof gehalten. Er gab Interviews, plauderte mit der „New York Times“ über das erstaunliche Revival des Rock-Musicals „Tommy“ und äußerte sich mit einem sarkastischen Unterton zur (Live-)Zukunft von The Who.

Nun legte er im UK-Magazin „Mojo“ noch einmal nach.

Die aktuelle Besetzung der Band, die er 1964 mitbegründete, sei „eine Gruppe von Musikern, die Roger (Daltrey) ausgewählt hat. Ich selbst habe keinen einzigen Musiker, mit denen ich auf Tournee gehe, mitbestimmt. Nicht einmal (Schlagzeuger) Zak (Starkey). Wenn Roger mich auf die Bühne holt, trete ich in die Fußstapfen eines Typen namens Frank Simes. Mit ihm tourt Roger auch solo. Er ist Gitarrist Nummer eins und musikalischer Leiter.“

Bereits in New York hatte der Gitarrist gegen den Tour-Betrieb mit seiner Band geätzt. „Es macht mir nicht viel Spaß, mit The Who aufzutreten. Wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich nur des Geldes wegen aufgetreten. Schließlich ist meine Vorstellung von einem ’normalen Lebensstil‘ weiterhin ziemlich gehoben.“

Eine weitere Äußerung hat er im Podcast „Sounds Up“ mittlerweile widerrufen. Es würde nur eine Sache mit The Who geben, die ihn noch reizen könnte: „Eine letzte Tournee, bei der wir in jeder Weltgegend spielen und dann zum Sterben wegkriechen.“ Im Talk mit Mark Goodman und Alan Light sagt er nun: „Ich mache keine Abschiedstournee. Ich glaube, ich habe das sarkastisch gemeint.“

Fans von The Who wissen, dass Townshend seine Meinung zu diesem Thema schon oft geändert hat. Bereits 1982 unternahmen die Ex-Mods eine „Abschiedstournee“, fanden aber sieben Jahre später wieder zusammen und sind seitdem regelmäßig-unregelmäßig gemeinsam unterwegs. Neben den Originalmitgliedern Daltrey und Townshend gehören auch Schlagzeuger Zak Starkey (der Sohn von Ringo Starr, seit 1996 dabei) sowie Gitarrist und Sänger Simon Townshend (Petes jüngerer Bruder) zur Stammbesetzung. 2023 spielten The Who weltweite Auftritte mit Orchester-Begleitung.

Ohne Bauchschmerzen über die späten The Who veröffentlicht Townshend am 26. Juli ein üppiges 14-Disc-Set namens „Live in Concert 1985-2001“, das gleich neun seiner seltenen Solo-Shows versammelt.